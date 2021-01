Trump está pensando indultarse a sí mismo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado a sus colaboradores que podría otorgarse un indulto a sí mismo antes de que termine su presidencia, según The New York Times. La medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado en la historia de Estados Unidos. Desde las elecciones, Trump ha comentado en varias ocasiones con sus asesores que considera la posibilidad de otorgarse un perdón y les ha preguntado si debería hacerlo y qué impacto político y legal tendría en él, según el diario. No está claro si ha retomado el tema después de incitar a sus seguidores el miércoles a irrumpir en el Capitolio.

Hace mucho tiempo que el presidente insiste en que tiene el poder de perdonarse a sí mismo. El magnate está convencido de que aquellos que él percibe como sus enemigos utilizarán las batallas legales que tiene pendientes para atacarle cuando abandone el cargo.

Ningún presidente estadounidense se ha otorgado a sí mismo un perdón por lo cual la legitimidad de un posible acto de autoclemencia jamás ha sido puesta a prueba en el sistema legal. Los expertos legales no están de acuerdo en si las cortes lo reconocerían. Pero sí concuerdan en que un autoperdón presidencial crearía un peligroso nuevo precedente para que los presidentes declaren unilateralmente que se encuentran por encima de la ley y se protejan de tener que responder por los crímenes que hayan cometido en el cargo.

Trump ha considerado una variedad de perdones preventivos para su familia, entre ellos sus tres hijos mayores —Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump—, su yerno y asesor sénior de la Casa Blanca, Jared Kushner, y para sus aliados cercanos, como Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente.