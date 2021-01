Así es una cuarentena de 14 días en la habitación de un hotel: “Un día corrí una 5K”

Reino Unido está siguiendo los mismos pasos que otros países imponiendo el aislamiento obligatorio de 10 días en hoteles a todos los pasajeros procedentes de un total de 22 países. Con este reforzamiento en el control fronterizo, las autoridades británicas esperan impedir la llegada de nuevas cepas de coronavirus detectadas en otras naciones del planeta.

Uno de los países que ya puso en cuarentena en hoteles a las personas llegadas del extranjero fue Australia. De hecho, hay un joven de Irlanda del Norte que explica en un medio británico cómo está siendo su experiencia al quedarse “atrapado” durante 14 días en una habitación de hotel en el país oceánico.

Adam Dawson voló hasta Australia con el fin de trabajar en el torneo de tenis del Abierto de Australia de este año y, como parte de las medidas covid, tuvo que permanecer en cuarentena en un alojamiento durante 14 días. Cuando el joven llevaba de hospedaje algo más de una semana se propuso una serie de retos a completar todos los días para hacerle la estancia más llevadera. Entre las “hazañas” que hizo estuvo la de correr 5 kilómetros dentro de la habitación. También decidió grabar cada uno de sus desafíos para publicar sus progresos en las redes sociales más tarde.

“He estado documentando lo que he estado haciendo todos los días para mantener a todos informados en casa y mostrarles cómo es, porque es algo muy especial estar confinado a una pequeña habitación de hotel durante dos semanas y no puedes salir”, explica feliz Dawson.

Asimismo, el norirlandés afirmó que tanto él como el resto de sus compañeros de trabajo fueron ubicados en un hotel especial que es solo para personas que han llegado a Australia y está “completamente lleno”. A pesar de no poder salir a la calle y divertirse, dice que no le ha costado mucho quedarse “encerrado” en la habitación, ya que ha logrado mantenerse ocupado.

“Para ser honesto, es una experiencia muy interesante, en realidad la estoy disfrutando de una manera extraña, es algo bastante refrescante”, aseguró. “He estado realizando el desafío de los 10.000 pasos y un día corrí una 5K en la habitación. Fue muy gracioso porque solo podías dar cuatro pasos antes de tener que girar de nuevo”, comentó entre risas, añadiendo que lo hizo en unos 31 minutos: “No es la mejor marca que he hecho, pero fue lo mejor que pude hacer dentro de los límites del dormitorio, solo que obviamente me retrasé al tener que girar cada cuatro pasos. Desafortunadamente no puedes mantener el ritmo”.

Adam también describió cómo es el día a día bajo cuarentena en un hotel. Todo comienza cuando le traen el desayuno directamente a su habitación para evitar el contacto con la gente. “Normalmente me despierto entre las 7 y 8 de la mañana y todos los días recibíamos las comidas en la puerta. “Cuando llegaba, tenía que esperar unos 10 segundos antes de ir y abrir la puerta para que la persona que trae tu comida no entre en contacto contigo, porque aquí son muy responsables para cumplir las normas covid”, indica el joven.

“Después durante las mañanas me dedicaba a hacer algo de trabajo para la empresa y un poco de organización personal. Tenemos un grupo aquí en el hotel donde contamos con un horario diario en el que hacemos entrenamiento juntos alrededor de las 12 de la mañana porque es algo bueno para comenzar bien el dia”, relata el norirlandés.

“Más tarde trabajaba un poco más y me relajaba un poco hasta las 14.00-15.00 horas, momento en el que realizábamos otra actividad en grupo donde hacemos pruebas y juegos en equipo. Aquí también se encuentran mis pequeños retos hasta las 17 horas. Por último, sobre las 20.00 horas uno ya recibía la cena”, comenta Adam, haciendo hincapié en que la comida estaba “sorprendentemente” rica: “Era algo bastante extraño, pues todo estaba en tupperware, era comida recién preparada, no para llevar. Después de la cena es cuando me pongo a editar mis videos y a subirlos por la noche para la gente en Reino Unido”, indicó Dawson al final de su experiencia.