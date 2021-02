Las últimas instrucciones del Capitán Tom para su funeral

Tom Teixeira supo que su abuelo se había hecho famoso cuando su teléfono empezó a estar permanentemente ocupado. Tom Jr. llamaba al capitán Sir Tom Moore -cuya muerte ha conmocionado al Reino Unido y se ha pedido un monumento en su honor.

“Un par de veces intenté llamar y estaba ocupado siendo entrevistado”, sonríe Tom. Llamó el día de mi 22º cumpleaños, el 31 de mayo, y dijo: “Feliz cumpleaños, Thomas, pero tendremos que darnos prisa porque voy a salir en Countryfile”. Le dije: “Muy bien, abuelo”. Me pareció divertidísimo. ¿Qué otra persona de 100 años saldría corriendo a grabar un programa de televisión? Como dice Tom: No era sólo un héroe de guerra y una máquina de recaudar fondos. Para nosotros era un hombre de familia”.

El mes pasado se le diagnosticó una fuerte neumonía y no pudo recibir la vacuna para la covid-19, por lo que fue trasladado al hospital de Bedford con dificultades respiratorias, donde murió el martes.

Sabiendo que podría no salir adelante y que la pandemia les impediría salir de su casa en Bristol para visitar a su abuelo, Tom y Max grabaron sus propias despedidas, que su tía Hannah le puso el día antes de su muerte. “Estamos aquí para ti, abuelo, y estamos muy orgullosos de ti. Sigue luchando. Eres un luchador”. La tía Hannah se los puso el día antes de morir. Él sonrió.

Luego mamá nos llamó a mi hermano y a mí para decirnos que el abuelo había fallecido en paz. Sabía lo derrumbada que, pero puso una cara valiente. No había recuerdos tristes; todos eran buenos.

“Sé que creía que se reuniría con la abuela, sabía que se reuniría con ella en el cielo. Eso era un hecho. Así que no tenía miedo a la muerte. Su frase favorita era: “Podemos superar esto y mañana será un día mejor”, y sería un buen día para estar de nuevo con la abuela”.

La avalancha de mensajes amables ha animado a la familia, dice Tom. La palabra que utiliza es “abrumadora” y dice que están conmovidos porque la gente salió en masa a aplaudir a su abuelo el miércoles.

La épica caminata del capitán Sir Tom le valió un lugar en la historia. El centenario señor dio vueltas alrededor de su jardín durante el encierro de primavera, recaudando casi 39 millones de libras para organizaciones benéficas del sistema sanitario británico.

El esfuerzo comenzó modestamente. Esperaba recaudar sólo 1.000 libras para agradecer al personal del servicio de salud que le había atendido después de sufrir lo que él llamaba una “caída tonta” en su cocina, que le perforó un pulmón y le fracturó la cadera.

Pero el veterano de guerra no sólo entró en los libros de récords, sino que se convirtió en una inspiración nacional, un símbolo de esperanza en los oscuros días de la pandemia. Grabó un single que llegó a ser número 1, un dúo con Michael Ball de You’ll Never Walk Alone, convirtiéndose en la persona de más edad en encabezar las listas de éxitos.

El ejército lo nombró coronel honorario y la Reina Isabel II lo nombró caballero en el Castillo de Windsor. Su mejor día fue, sin duda, cuando conoció a la Reina”. Su Majestad nombró caballero de Yorkshire, el 17 de julio del año pasado. Significó mucho. Son de la misma época. Era un patriota. Fue el máximo honor para él”.