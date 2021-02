Así es la ‘filomena’ que ahora asombra a Países Bajos

Er is meer #sneeuw in #Europa dan alleen in NL: https://t.co/4LCgZSMSXQ Frontje van paar 1000 km aan sneeuwval. Vandaag bij ons nog beperkte sneeuwval. Het is koud en blijft koud komende dagen: https://t.co/hrBIHzc0ri op naar de -16 in de nacht. pic.twitter.com/8NIbRFQlPf