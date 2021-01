Almeida defiende la gestión de Filomena frente a una oposición que le responsabiliza del caos

Examen de Martínez-Almeida durante el pleno extraordinario que se celebra esta mañana en Cibeles: defender su gestión durante el temporal Filomena, que mantuvo durante casi una semana a la capital congelada. En frente, la oposición: PSOE, Más Madrid y también su socio prioritario, Vox, que criticó la labor del Ayuntamiento durante la crisis.

El alcalde empezó su intervención con un “doble agradecimiento”, primero al conjunto de los madrileños, “que demostraron ejemplaridad y coraje”, de forma que, dos semanas después, “las consecuencias hayan desaparecido”. El segundo agradecimiento fue a los “servicios públicos”, algo que hizo “extensible al Gobierno central y al Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

“Fue la primera vez que Madrid era declarada zona catastrófica, y la primera alerta roja por temporal, con una caída de 22,3 millones de metros cúbicos de nieve”, afirmó el alcalde, para dar una idea de la magnitud del temporal. En ese sentido, recordó que un “portavoz de la Aemet” advirtió de una cota de “20 centímetros de nieve en 24 horas”, si bien luego la previsión se superó con 50 o 60 centímetros. “El 5 de enero se activó el plan de inclemencias invernales. Se repartieron 5.451 toneladas de sal en 21 puntos de distribución, todos ello gratuitos, antes de que empezara a nevar”.

Martínez-Almeida recordó que recibió las llamadas de “Su Majestad el Rey y de Pedro Sánchez, demostrando su apoyo y solidaridad. Desde que dejó de nevar, nuestro objetivo fue evitar que un bloqueo de la ciudad, porque iban a venir heladas”. También señaló que ya se han recogido “2.000 toneladas de ramas de árboles, mientras que 150.000 árboles habían resultado dañados”. Además, se pusieron en marcha “más de 200 máquinas quitanieves”

“No hacemos un balance triunfalista, no tenemos la satisfacción del deber cumplido, pero esto nos ha enseñado que, frente a las adversidades más duras, los madrileños siempre responden. Y a ustedes no les he oído durante las dos semanas que duró la crisis una sola protesta”, concluyó el regidor su primera intervención.

El portavoz del PSOE, Pepu Hernández, acusó al alcalde de “minimizar los avisos a la población”. “El propio consejero de Transportes (Ángel Garrido) reconoció que lo hicieron para no alertar. El pánico lo desataron ustedes precisamente por no alertar”

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, aseguró que, “de la intervención del alcalde, no podemos sacar nada nuevo. Las previsiones no fallaron, acertaron al milímetro. Ustedes comunicaron mucho y comunicaron mal”.

Almeida encontró curioso las “coincidencias entre lo que ustedes llaman la ultraderecha y lo que ellos llaman la ultraizquierda”. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, criticó que el Ayuntamiento no activó el plan de inclemencias, a lo que el alcalde respondió que “sí se hizo, el 5 de enero”.

En cuanto a las previsiones de la Aemet, el alcalde leyó el parte de la agencia meteorológica, en el que se dice que caerá nieve “con espesores de 20 centímetros en 24 horas”. De ahí que la oposición “pueda seguir hablando sin documentos y sin pruebas”.

Recordó también los tuits escritos precisamente por Pepu Hernández los primeros días de la crisis, en el que se leía que “la situación es complicada, supera las previsiones”. Posteriormente, escribió: “La catástrofe ha sido Almeida”. “¿Quién le llamó de Ferraz o Moncloa para cambiar de criterio? Porque no creo que se le ocurriera a usted solo”, preguntó. También le reprochó sus críticas, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Barajas, de titularidad estatal y 16 km2 de extensión, estuviera diez días sin aterrizajes y despegues al completo”, o que la M-40, también propiedad del Estado, fuera la que mostró más atascos.