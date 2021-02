“Maduro dirige la política exterior y va a seguir apostando por un diálogo con la Unión Europea”

El régimen chavista ha expulsado a la embajadora de la UE en Caracas. ¿Qué consecuencias va a tener esta medida?

Las relaciones internacionales las lleva Maduro y va a seguir apostando por lograr un diálogo con la Unión Europea. La expulsión es una bravuconada necesaria porque se ha sancionado a gente de su entorno que hasta ahora estaba exenta. Ellos son muy “solidarios” entre ellos. Está el ejemplo de Alex Saab [el testaferro], cómo Maduro lo ha protegido a muerte. Es una forma de responder a las sanciones que son muy graves para ellos porque tiene que ver con el dinero y su capacidad de gestionar los grandes recursos que se roban del Estado en Europa. No poder mover su dinero en Europa es muy grave para ellos y para su familia porque el chavismo mantiene a su familia en Europa.

¿La salida de la embajadora no va a enfriar aún más las relaciones y dificultar el diálogo?

La crisis no va a trascender porque el objetivo del régimen es conquistar a la Unión Europea. Ellos creen que con Biden será posible negociar. Es lo que están buscando. Ya saben que han dominado el conflicto y están ahora reajustando para mantenerse durante mucho tiempo en el poder.

El régimen ha inhabilitado por segunda vez a Juan Guaidó, ¿para qué?

El chavismo siempre actúa de frente avanzando contra sus adversarios que ellos consideran enemigos. No pasa un día que no hagan algo a alguien. Es la segunda vez que inhabilitan a Juan Guaidó. Buscan que cuando haya unas elecciones Guaidó no pueda participar. Tratan de disminuirlo, de socavar su liderazgo ya bastante menguado. El objetivo es amedrentar a la oposición un poco más. Existe también un componente de rivalidad interna entre el PSUV. Está segunda inhabilitación a Guaidó surge de XX que es un poder dentro del chavismo. Con la segunda inhabilitación a Guaidó quiere demostrar al resto que ellos también optan por la mano dura contra la oposición. Como si tratase de una competición interna dentro del chavismo.

Biden ha asegurado que las sanciones no se tocarán. ¿Maduro pensaba que la situación cambiaría con un demócrata en la Casa Blanca?

Sí que se percibe un cambio. Biden va a ayudar a Maduro. Hay sectores en EE UU que se están posicionando para hacer negocios con Venezuela. Biden de facto ya está ayudando a Maduro. Las sanciones más graves no las van a levantar pero en la vida cotidiana, en el Tesoro de Estados Unidos se van a ver excepciones para que los sectores petroleros puedan regresar a Venezuela.