La pareja de la salvadoreña que murió como George Floyd abusaba de su hija

La mujer salvadoreña que murió bajo custodia policial durante el fin de semana también había sufrido abusos por parte de su compañero, quien fue arrestado, dijeron el martes las autoridades mexicanas. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, no especificó si el abuso presuntamente sufrido por Victoria Esperanza Salazar fue sexual o físico.

El arrestado supuestamente abusó sexualmente de una de las hijas de ella, publicó la noche del martes el presidente Nayib Bukele en Twitter. ”Como les dije ayer (lunes), a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, había más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, sin indicar la fuente de la información.

Indicó que “Victoria lo denunció (a su pareja) hace semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla del agresor”, pero “lastimosamente no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso”. Apuntó que “la hija mayor de Victoria NO HA SIDO LOCALIZADA” y que “la principal hipótesis es que huyó del agresor de su hermana (quien probablemente también habría abusado de ella)”. ”Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre”, concluye el hilo de publicaciones del presidente salvadoreño, quien añadió la etiqueta “#JusticiaParaVictoriaySusHijas”.

Bukele publicó el lunes en la misma red social que en este caso “hay más agresores y también más víctimas” y que “el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato)”.

Dos adolescentes huérfanas

La madre de Victoria, Rosibel Arriaza, dijo el lunes a periodistas salvadoreños que quedaban en la orfandad dos adolescentes de 15 y 16 años de edad y que “supuestamente una niña ya está en custodia del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia)”. Agregó, sin mencionar alguna denuncia por abuso, que la otra no, porque “siente temor de la Policía” y “piensa que la Policía le puede hacer algo”.

El Ejecutivo salvadoreño informó este martes que el Gobierno de México otorgará visas humanitarias a dos familiares de Victoria para que puedan viajar al lugar donde residía. La fuente señaló que el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, informó que “acordaron dar dos visas humanitarias a los familiares de la señora Salazar para que puedan viajar a Tulum (Quintana Roo)”.

Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías del enclave turístico de Tulum, que ya están procesados por feminicidio.

El deceso de Salazar, grabado en video, ha motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.

Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU-DH, condenaron este martes el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación “pronta e imparcial”. EFE