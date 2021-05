“Israel y Palestina encontrarán la forma de lograr un alto el fuego en los próximos días”

-Israel mató a un alto comandante militante palestino en fuertes ataques aéreos contra Gaza. ¿Cree que los bombardeos terminarán una vez que “destruyan” el liderazgo de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja?

-Lamentablemente no creo que podamos terminar con toda la larga lista de terroristas de la Yihad y de Hamás, que tienen como rehenes a más de un millón de palestinos en la Franja de Gaza. Ojalá y pudiéramos, pero se encuentran tan escondidos bajo tierra que nos resulta muy difícil alcanzarlos. Tal y como se está viendo, después de un bombardeo llega otro y parece la historia interminable. Habrá que buscar otras soluciones porque francamente estas acciones nuestras después de ocho días que nos hemos visto obligados a hacer para defender a nuestra población civil es únicamente para ganar intervalos de tiempo.

-¿El actual conflicto va para largo?

-No pienso que el conflicto existente vaya para largo. No quiero ser profeta porque los profetas en estas tierras siempre terminaron muy mal, pero yo diría que en los próximos días encontraremos la forma de lograr un alto el fuego mutuo, o al menos de forma unilateral por nuestra parte, pero no creo que estos ataques vayan más allá porque la capacidad terrorista de Hamás y la Yihad Islámica en Gaza está siendo muy dañada. Por otro lado, las autoridades israelíes indicaron hace unos días que el regreso a las escuelas estaba previsto para este miércoles, así que el Gobierno ofreció una especie de adelanto sobre cuándo está previsto más o menos el fin de las hostilidades.

-Los grupos islamistas renovaron los ataques con cohetes contra ciudades israelíes, ¿Hamás ha aumentado su capacidad operativa desde la última guerra en 2014?

-Sin duda alguna, la capacidad operativa y el arsenal de Hamás ha aumentado y mejorado definitivamente. De hecho, yo que vivo en Tel Aviv me he visto obligado a utilizar el refugio que tenemos en nuestro edificio ante los ataques de los últimos días, cosa que no habíamos hecho anteriormente.

-La comunidad internacional ha pedido un alto el fuego, ¿lo ve posible?

-Como sabemos, la comunidad internacional se trata de una definición muy amplia. Para nosotros tienen siempre una primordial importancia nuestras relaciones con Estados Unidos y con la Administración de Biden, pues se mantiene un diálogo estratégico-político muy intenso e íntimo. Yo creo que hasta el momento Washington ha comprendido la necesidad de Israel de defender a sus ciudadanos, y en ningún momento nos hemos visto presionados por parte del nuevo Gabinete de EE UU. Para nosotros lo más importante y esencial es escuchar la opinión de nuestros socios norteamericanos, quienes de momento están a nuestro lado y comprendiendo la situación.