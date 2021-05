“Hamás se va a rearmar, es solo cuestión de tiempo”

Después del alto el fuego alcanzado, Israel y Gaza viven varias horas de calma tras once días de la escalada bélica “Guardián de los Muros”, la peor desde 201, que ha dejado 232 palestinos muertos en Gaza y otras 12 personas en Israel. La prioridad en las primeras horas del alto el fuego era lograr el acceso de suministros médicos a Gaza, donde once días de bombardeos han causado más de 8.500 heridos. La pregunta que se hacen muchos ahora cuánto durará la calma y si la tregua será duradera. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv Alberto Spektorowski asegura que Hamás va a reconstruir sus fuerzas militares pese a que Israel ha destruido gran parte de sus fuerzas.

¿Cuáles son las clave del alto el fuego, tiene detalles del contenido?

Es un alto al fuego sin condiciones. Pero el debate sobre cómo salimos parados después de este ciclo de violencia comienza ahora. No hay que olvidar que Hamás comenzó a disparar por algo. ¿Israel complacerá al Hamas? ¿Responderá a sus exigencias en Jerusalén? No lo creo, pero a partir de ahora ahora comenzarán las discusiones con la comunidad internacional.

¿Es un alto el fuego frágil? ¿Hay riesgo alto de que Hamás o Israel lo rompan?

Tregua frágil sí. No creo que se rompa inmediatamente porque Hamás está muy golpeado. El respiro lo necesita tanto o más que Israel. Pero obviamente que a largo plazo va ser difícil sostener la tregua.

¿Ha conseguido Israel destruir todos los objetivos militares de Hamás con estos ataques?

Eso lo dijo el ministro de Defensa. Le creo. Si no se destruyeron todos los objetivos militares de Hamás creo que sí la gran mayoría. No quiere decir esto que Hamás no se pueda rearmar con el tiempo, de hecho lo va a hacer. Cualquier reconstrucción de Gaza que Israel favorezca debe hacerse controlando el dinero del Hamás. No se va a permitir el uso de los fondos de reconstrucción de la forma en que lo utilizó Hamás hasta hoy día. Hamás desvió el dinero que se destinó a la gente de Gaza para su empresa armamentística.

La ola de violencia de estos días llevará tranquilidad a corto y medio plazo, pero las heridas seguirán abiertas. ¿Qué hace falta para que las dos partes lleguen a un acuerdo definitivo y a largo plazo?

Las heridas siguen abiertas. Este intercambio de golpes no añade mucho más a esta herida abierta que sienten especialmente los palestinos. En Israel sienten también el dolor palestino. Lo único que agregan es que la responsabilidad de eso la tiene Hamás.

¿Cómo va a repercutir esta guerra en la región, especialmente en los países del Golfo que se han acercado a Israel?

No creo que rompa los tratados y acuerdos de Abraham, impulsados por Donald Trump. Sin embargo si comienza una rebelión en Jerusalén, e Israel responde con violencia eso puede repercutir. Si Hamás no interviene justamente, la situación puede ponerse peligrosa.

¿Cree que a nivel interno Netanyahu tiene más fácil la formación de gobierno tras la guerra con Hamás?

La situación de Netanyahu mejoró. Pero aún no hay nada claro. No tiene gobierno. Lo más probable es que haya una nueva elección. Pero todo está muy oscuro aún

¿Hamas y Al Fatah se entenderán en algún momento?

Es difícil que Hamás y Al Fatah se unan. Pueden hacer algunas cosas juntos pero poco. Y claro que Israel se ve favorecido por la desunión.