Como bien sabemos, los Premios Pulitzer reconocen algunos de los trabajos periodísticos más importantes del año. Administrados por la Universidad de Columbia, reconocen la labor informativa de periódicos, revistas o medios digitales. Sus reportajes, imágenes, vídeos.... Y normalmente, son recibidos por un profesional del periodismo. Sin embargo, en esta edición, una persona que no es periodista se encuentra entre las galardonas. Se trata de Darnella Frazier.

Su nombre puede que no te resulte familiar, pero fue la persona que grabó la muerte de George Floyd, ocurrida el pasado 25 de mayo de 2020 por asfixia, como resultado de una falta de profesionalidad policial donde un policía, tras esposarlo y ponerlo boca abajo, lo presionó contra el suelo, con su rodilla sobre el cuello, durante casi 9 minutos.

Esto produjo la indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos -aunque llegó a otros países- en contra del racismo y abusos hacia los afroestadounidenses.

Este vídeo causó tanta repercusión a lo largo del planeta que la junta directiva del Premio Pulitzer honró a la joven con este galardón. Según la misma junta, Darnella Frazier fue otorgada por esta mención especial “por grabar valientemente el asesinato de George Floyd, un vídeo que estimuló las protestas contra la brutalidad policial en todo el mundo, destacando el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de los periodistas”.

La pandemia del coronavirus, sin duda, fue el tema predominante del 2020. También las elecciones de Estados Unidos tuvo mucha repercusión. Y, junto a este ajuste de cuentas sobre la injusticia racial, fueron los tres temas más meritorios. “La magnitud de estas historias y el ritmo al que se desarrollaron llevaron a muchos en el negocio de las noticias a los límites de la resistencia”, dijo Aminda Marques González, copresidenta de la junta directiva del Premio Pulitzer.

El anuncio estaba previsto para el 19 de abril, pero se retrasó hasta junio para que los miembros del consejo se reunieran en persona. Además de este, The New York Times, The Atlantic o BuzzFeed también fueron galardonados.