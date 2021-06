La inquietante desaparición de una niña de 5 años en Argentina que recuerda al caso Yéremi Vargas

Guadalupe Lucero, de 5 años, mantiene en vilo a toda la sociedad argentina. Desapareció hace casi semanas de la puerta de su casa y nadie ha vuelto a saber de ella. El pasado 14 de junio, se celebraba el cumpleaños de su tía en la localidad de San Luis. Guadalupe estaba jugando en la calle junto a unos primos. Un familiar salió para ponerles un abrigo porque la tarde había comenzado a refrescar. Todo iba bien. Cinco minutos después Emma, de tres años, llamó a la puerta de la casa y cuando le abrieron dijo una frase que no olvidarán: “Guada no está”.

En ese momento, las autoridades comenzaron una búsqueda frenética de la menor. Emitieron una alerta Sofía, un sistema de avisos de emergencia emitido por el Ministerio de Seguridad argentino ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. Además, ofrecieron una recompensa de dos millones de pesos (algo más de 17.500 euros) para la persona que pudiera aportar datos que sirvieran para localizar a Guadalupe.

Se Busca a Guadalupe Lucero , @INTERPOL_HQ Según informó C5N, una mujer se acercó llorando donde Eric Lucero, el papa de la menor, y le relató que Guadalupe está en el barrio y estaban intentando sacarla en un auto. #Argentina pic.twitter.com/9i5sqmRvMe — 🌈Griselda . #UCR 🇵🇱 🇦🇷 (@griseldacaruso) June 23, 2021

Al parecer, la niña pudo irse con una mujer que se parecía a una de sus tías veinteañeras. El testimonio fue corroborado por algunos testigos, que relataron que vieron a una mujer con una niña con las mismas características de Guadalupe alejándose de la casa familiar.

En estos días de trabajo, los investigadores han tenido que lidiar con llamadas con pistas falsas, entre ellas, una que la situaba en otro punto de la localidad, muy cerca del lugar de la desaparición. De hecho, la madre de Guadalupe declaró que recibió una llamada con una “prueba de vida”, en la que aseguró que pudo escuchar la voz de su hija. Esto sirvió para abrir otra línea de investigación que tratara de averiguar quién y desde dónde se realizó esa llamada. De hecho, las llamadas con posibles pistas han llegado incluso desde México.

De forma paralela, alrededor de 400 personas, entre policías y voluntarios, siguen buscando pistas sobre el terreno pero hasta ahora no han logrado avance alguno. Uno de los puntos de interés se sitúa a 14 kilómetros de San Luis, en la zona del dique Cruz de Piedra, donde se desplazó a un equipo de buzos y a policías con perros especialistas en la búsqueda de personas, pero tampoco lograron encontrar a la niña.

El caso de Guadalupe recuerda al de Yéremi Vargas, de 7 años, que desapareció hace 14 años mientras jugaba en un descampado cerca de la casa familiar en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). En todo este tiempo la Guardia Civil ha barajado varias hipótesis como una posible venganza familiar, el tráfico de seres humanos, la pederastia o el tráfico de órganos. Por ello, investigaron a 195 personas acusadas de pederastia, menores de 65 años y con delitos a niños menores de quince años, a 15 presos acusados por estos mismos delitos y a varias personas de la isla vinculadas a este tipo de delitos. Pero a día de hoy sigue sin saberse qué le ocurrió ese 10 de marzo de 2007.

El dolor de un padre

Eric Lucero, padre de Guadalupe, quiere mantener viva la esperanza y ha publicado imágenes y un vídeo que pueda servir para localizarla. Eric rogó a los captores de su hija que no le hicieran daño y que si se sienten acorralados liberen a la niña o la entreguen en algún lugar antes de darse a la fuga.

Lucero dejó claro que el secuestro de su hija no es una cuestión personal o relacionada con algún asunto turbio. Se desvinculó de cualquier actividad ilícita y los investigadores corroboraron que no tiene antecedentes penales, por lo que rechazaron la idea de que el secuestro tuviera que ver con un ajuste de cuentas.

Pero la tensión por la situación está haciendo mella en Lucero y su abogado reclamó el pasado miércoles ayuda psicológica para su cliente porque está “devastado y a punto de colapsar” por la incertidumbre por el paradero de su hija. Asimismo, el letrado añadió que Lucero “no come, no duerme, está activo las 24 horas del día y no ha recibido apoyo psicológico para sortear el difícil momento que le toca pasar” y matizó que “se siente aislado y a merced de su angustia, lo que le suma incertidumbre que impacta en su salud física y psíquica”.

Además, se quejó por un supuesto “trato discriminatorio que recibe por su condición de hombre” y que no recibe “la misma contención ofrecida (a la madre de Guadalupe) desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno de la Provincia de San Luis”.

La pareja está separada y parece ser que la relación entre ambos no es del todo buena. Amigos de la familia reconocieron que el ambiente no era el mejor para la niña y que este dato se debería tener en cuenta en la investigación. De hecho, en el 70-80 por ciento de los casos de este tipo tiene que ver con alguien del entorno más cercano a la familia.

De forma paralela y como ya ocurrió con el caso de Anna y Olivia en Tenerife, ante la posibilidad de que Guadalupe pudiera haber salido del país la Interpol emitió una alerta amarilla para buscar la menor en todo el mundo.

Críticas a la investigación

Como ocurre siempre en estos casos, las críticas a cómo se ha llevado la investigación no han tardado en ocurrir. Ya ocurrió con desapariciones mediáticas como la de Madeleine McCann, en la que la mala instrucción del caso y la falta de profesionalidad de los agentes durante las primeras horas hicieron que se destruyeran numerosas pruebas y no se estudiaran determinadas líneas de investigación que han hecho que a día de hoy el caso siga sin resolver. En el caso de Guadalupe, una de las más críticas ha sido Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles, que denunció que “los límites provinciales se cerraron tarde” Trimarco.

La hija de Susana Trimarco, Marita Verón desapareció de una forma similar a la de Guadalupe hace ya 20 años. Marita salió de casa y nunca regresó y su caso es considerado uno de los más paradigmáticos en la lucha contra la trata de personas en Argentina.