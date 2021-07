Más de cincuenta muertos en un incendio en una fábrica de alimentación en Bangladesh

Un incendio envolvió una fábrica de alimentos y bebidas en las afueras de la capital de Bangladesh, matando al menos a 52 personas, muchas de las cuales quedaron atrapadas en el interior por una puerta cerrada ilegalmente, dijeron el viernes los bomberos.

El incendio comenzó el jueves por la noche en la fábrica de cinco pisos de Hashem Foods Ltd., en Rupganj, en las afueras de Dhaka, y envió enormes nubes de humo negro al cielo. La policía inicialmente dio un saldo de tres muertos, pero luego descubrió montones de cuerpos el viernes por la tarde después de que se extinguió el fuego. Hasta ahora se han recuperado 52 cuerpos, pero los dos pisos superiores de la fábrica aún no han sido registrados, dijo Debasish Bardhan, subdirector del Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

Dijo que la salida principal de la fábrica estaba cerrada por dentro y que muchos de los que murieron quedaron atrapados. Muchos trabajadores saltaron de los pisos superiores de la fábrica y al menos 26 sufrieron lesiones, informó la agencia United News of Bangladesh. La información sobre cuántas personas había en la fábrica y cuántas faltaban no estaba disponible de inmediato.

“Por ahora, solo tenemos estos detalles. Después de buscar en los pisos superiores, podremos obtener una imagen completa “, dijo Bardhan. Bangladesh tiene una historia trágica de desastres industriales, que incluyen fábricas que se incendian con los trabajadores encerrados dentro.

La corrupción continua y la aplicación laxa han provocado muchas muertes a lo largo de los años, y las grandes marcas internacionales, que emplean a decenas de miles de trabajadores mal pagados en Bangladesh, se han visto sometidas a una fuerte presión para mejorar las condiciones de las fábricas después de que incendios y otros desastres mataron a miles de personas.

La fábrica que se incendió el jueves era una subsidiaria de Sajeeb Group, una compañía de Bangladesh que produce jugo bajo Shezan International Ltd., con sede en Pakistán en Lahore, dijo Kazi Abdur Rahman, gerente general senior de exportación del grupo. Según el sitio web del grupo, la empresa exporta sus productos a varios países, incluidos Australia, Estados Unidos, Malasia, Singapur, India, Bután, Nepal y naciones de Oriente Medio y África.

Rahman le dijo a The Associated Press por teléfono que la empresa cumple totalmente con los estándares internacionales, pero no estaba seguro de si la salida de la fábrica estaba bloqueada. Según las leyes de fábrica de Bangladesh, una fábrica no puede bloquear su salida cuando los trabajadores están adentro durante las horas de producción. “Somos una empresa de renombre; mantenemos las reglas “, dijo.” Lo que pasó hoy es muy triste. Lo lamentamos “.

Mientras se llevaban a cabo los esfuerzos de recuperación el viernes, las víctimas en bolsas blancas para cadáveres estaban amontonadas en una flota de ambulancias mientras los familiares lloraban. Mientras el humo denso continuaba elevándose desde la fábrica aún humeante, los familiares de los trabajadores desaparecidos lloraban esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos fuera del sitio carbonizado. Anteriormente, los miembros de la familia se enfrentaron con la policía mientras esperaban durante la noche sin saber nada del destino de sus seres queridos.

El gobierno ordenó una investigación sobre la causa del incendio. Las tragedias industriales pasadas a menudo se han atribuido a fallas de seguridad que aún afectan al país del sur de Asia a pesar de su rápido crecimiento económico. En 2012, alrededor de 117 trabajadores murieron cuando quedaron atrapados detrás de las salidas cerradas con llave en una fábrica de ropa en Dhaka.

El peor desastre industrial del país se produjo al año siguiente, cuando se derrumbó la fábrica de ropa Rana Plaza en las afueras de Dhaka, matando a más de 1.100 personas. Las autoridades impusieron reglas de seguridad más estrictas después de ese desastre y, desde entonces, la industria de la confección del país ha cumplido en gran medida con los organismos de control nacionales y mundiales.

Pero muchas otras industrias locales no logran mantener el cumplimiento de las normas de seguridad y los desastres han continuado. En febrero de 2019, un incendio arrasó un área de 400 años atestada de apartamentos, tiendas y almacenes en la parte más antigua de Daca y mató al menos a 67 personas. Otro incendio en el Viejo Dhaka en una casa que almacenaba sustancias químicas ilegalmente mató al menos a 123 personas en 2010. La Organización Internacional del Trabajo dijo en un informe de 2017 que el marco regulatorio y las inspecciones de Bangladesh “no habían podido seguir el ritmo del desarrollo de la industria”.