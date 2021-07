María Asunción Moreno: “Ortega reprime más que Maduro”

María Asunción Moreno, precandidata a la Presidencia de Nicaragua y Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, ha decidido exiliarse el pasado domingo “para no ser acallada y secuestrada”, mantiene en secreto su paradero “por seguridad” y atiende a LA RAZÓN “después de días de gran angustia y terror”. La abogada nicaragüense de 50 años fue citada por la Fiscalía un día después de ser elegida la aspirante presidencial de la plataforma Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Han sido semanas complicadas para usted señora Moreno. ¿Por qué ha decidido salir de Nicaragua dos semanas después de ser elegida precandidata para las elecciones del 7 de noviembre?

Estaría presa, secuestrada por el régimen Ortega-Murillo, si no hubiese salido. Seis precandidatos y más de 140 presos políticos están desaparecidos. Te aíslan y te incomunican. Tuve que tomar esta decisión. He salido para dar un mensaje de esperanza: No todo está perdido. Ortega no es dueño de nuestro futuro. Puede tener a la policía y a las instituciones al servicio de su régimen. Pero no tiene la voluntad y el deseo de libertad de la gente. Las encuestan muestran que entre el 70% y el 80% de la población está en contra de Ortega. No me lograron callar. Logré salir.

¿De qué se le acusa?

Todavía no lo sé. La Fiscalía me envía la citación sin señalar el motivo menos de 24 horas después de ser elegida precandidata. Me postulan un viernes por la tarde, el sábado estoy citada por la Fiscalía y el lunes iba a ser interrogada a las 11 de la mañana. Hago una denuncia en mis redes que es una cita ilegal y arbitraria. Pero que voy a asistir.

Pero finalmente no acude, ¿qué le hizo cambiar de idea?

Pedí a una persona que fuese delante para ver como estaba el camino a la Fiscalía. Yo iba un poquito atrás. Me advierte: ‘Hay cantidad de patrullas. Déjame llegar y te aviso’. A la entrada hay tres vehículos, uno de ellos conocido en los medios porque se le da la función de detener sin orden judicial. A mitad de camino, cambio de decisión. No voy a ir a la Fiscalía. Mi familia me avisa que sus casas están rodeadas de policías. Me doy cuenta de que me iban a detener. Pensé: esta vez el guion de la dictadura no va a cumplirse. Un abogado presentó en mi nombre una solicitud de cambio de cita. La Fiscalía lo rechazó y le dijeron: ‘No vamos a aceptar ningún escrito. Díganos donde está resguarda’. No soy prófuga de la justicia. Soy una perseguida política.

¿Cuál es el guion de Ortega?

Primero te asedian. Después te cita la Fiscalía, te allanan violentamente tu casa y te detienen. O te detienen y después allanan. Tras esto, te desaparecen. La familia y los abogados de las 28 personas secuestradas no les han visto. No sabemos si están bien. No sabemos nada. Asedio, vigilancia y persecución.

¿Cuándo decide marcharse?

Al recibir la cita abandoné mi casa. Me resguardé en hogares de gente que, pese al miedo, me ayudó. Días más tardes, 30 policías allanan mi domicilio. Se llevaron objetos de valor y mi coche. Tras 16 días escondida, decido que seré más útil fuera de Nicaragua. Me resistía al exilio, pero me sentía como Anna Frank. Estaba metida en un cuarto todo el día.

¿Cómo salió del país?

Irse es un tema casi de película. Lo han vivido muchos nicaragüenses. Tienes que planificar horario, cambiarte el cabello, vestirte casi disfrazado y cruzar por un punto ciego. Me acompañaron varias personas que garantizaron mi seguridad. La medianoche del domingo al lunes me marché. Respiras al poner un pie en otro territorio. Sabes que la dictadura no va a poder atraparte.

Ante esta persecución ¿Tienen sentido las elecciones? ¿Qué postura debe tomar la oposición ante los comicios previstos el 7 de noviembre?

La dictadura no tiene voluntad de respetar los derechos. El tribunal electoral ha negado la presencia de observadores internacionales. Pero debemos seguir defendiéndolos. Sustituí a Juan Sebastián Chamorro tras ser detenido. Pese a no poder presentarme, por ahora no nombraremos otro precandidato para no exponer a más personas.

¿Usted anima a votar a los nicaragüenses el 7 de noviembre?

Las dictaduras se derrotan en las urnas. Pero no quiero hacer un llamado anticipado a votar. Veremos cuáles son las circunstancias. Tal vez nos plantemos. Si Ortega sigue así va a ser el único candidato. El camino es un proceso electoral como corresponde.

El régimen de Ortega se compara a menudo con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Ortega no tiene muchos aliados en la región ni a escala internacional. Maduro suele respaldar a Ortega ¿Ha impuesto en Nicaragua un modelo similar al chavismo?

Daniel Ortega es el dictador más cruel que hay en América Latina. La oposición puede salir a protestar en Venezuela. Ha ido a elecciones. La oposición venezolana tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. No hay comparación.

¿Cómo valora el papel de la Organización de Estados Americanos, la ONU y la UE?

Tengo una visión muy crítica de los organismos internacionales. Tienen procesos muy burocráticos, lentos y complejos. No están preparados para dar respuesta a un problema que no es solo de Nicaragua. Puedes ver el caso de Ecuador o Bolivia para que no hablemos de los casos más conocidos como Venezuela y Cuba. Hay un problema en la región de grave crisis de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Estas crisis deberían hacerles ver la necesidad de reformas que les permitan ser más proactivos.