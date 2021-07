La candidata a la presidencia de Nicaragua María Asunción Moreno abandona el país por “acoso y persecución de la dictadura”

La aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición María Asunción Moreno informó este domingo de que ha decidido salir del país “ante el acoso, la persecución y la amenaza de mi encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo”.

Moreno, profesora de Derecho y abogada constitucionalista, hizo pública su decisión después de que el Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial ordenar su “conducción forzosa” por no comparecer a las citas que le ha hecho la Fiscalía, en medio de la ola de arrestos contra líderes políticos opositores a menos de cuatro meses de las elecciones en las que el presidente del país, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

“Ante el acoso, la persecución y la amenaza de mi encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo, he decidido salir del país. Creo que desde el duro exilio podré aportar más que desde el aislamiento e incomunicación al que son sometidos nuestros presos/as políticos/as”, indicó en un mensaje en Twitter.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Denuncia allanamiento violento en su casa

En otro mensaje, la política opositora, de 50 años, dijo que “cada vez es más claro que esta dictadura tiene sus días contados, pronto tendremos una Nicaragua en libertad”.

Asimismo, responsabilizó al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “si algo me llega a suceder o a mi familia”.

En ese sentido, denunció que entre la medianoche del sábado y la madrugada de este domingo alrededor de 30 policías allanaron con lujo de violencia la casa donde vivía y golpearon a las personas que allí se encontraban.

"Destruyeron la cerca eléctrica, las puertas, muebles (pese a que se les dijo que se les abrirían las puertas para que entraran), golpearon a las personas que estaban ahí, las maltrataron, las amenazaron, cuando no tienen nada que ver conmigo", escribió en otro mensaje.

Según Moreno, los policías no andaban orden de allanamiento y obligaron a los presentes a firmar un acta “que no se sabe que contenido” tenía. ”También me robaron mi vehículo, con la circulación y mi licencia de conducir, el cual estaba resguardo”, agregó.

Fiscalía pide “conducción forzosa”

Previo a su denuncia, el Ministerio Público informó de que solicitó la "conducción forzosa" contra la aspirante presidencial y la dirigente opositora Daysi George West, debido a que las "ha citado en más de una ocasión" y "no han atendido el llamado ni justificado su incomparecencia".

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso a Moreno como precandidata presidencial para la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que por su lado dijo desconocía sobre esa propuesta.

La cascada de arrestos de varios líderes políticos opositores de Nicaragua ha provocado que cientos de disidentes y profesionales opten por abandonar o permanecer fuera del país.

Las detenciones y éxodo de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a Murillo, buscará la reelección por cinco años más.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”. EFE