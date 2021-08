Un soldado australiano acaba gravemente herido por el ataque de un cocodrilo

Un soldado del ejército australiano sufrió graves heridas en la cabeza y el pecho tras ser atacado por un cocodrilo a última hora del viernes, según informaron los medios de comunicación australianos, y un compañero que acudió a rescatarlo en el extremo norte de Queensland también fue mordido.

Noticias relacionadas Sucesos. Muere una cuidadora de 21 años en un zoológico tras el ataque de un tigre

Los medios de comunicación australianos indicaron que los dos soldados estaban nadando cerca de un pueblo pesquero de la península del Cabo York, a unos 800 kilómetros al norte de Cairns, cuando fueron atacados. El RoyalFlying Doctor Service dijo en Twitter que había trasladado a los hombres a un hospital en Cairns, y los medios de comunicación informaron de que ambos estaban en condición estable.

“Dos tipos han estado nadando en aguas infestadas de cocodrilos. Uno fue atacado y el otro trató de ayudar”, dijo la Australian Broadcasting Corporation (ABC), citando al alcalde del Consejo Aborigen de Lockhart River, Wayne Butcher.

El soldado que acudió a socorrer a su compañero sufrió heridas en el brazo y la muñeca, según los medios de comunicación. No estaba claro de inmediato qué pasó con el cocodrilo. El departamento de defensa dijo que ambos hombres son personal del ejército, pero no dijo si estaban de servicio cuando ocurrió el ataque. El Departamento de Medio Ambiente de Queensland investigará más a fondo el incidente, y un equipo de agentes de la fauna salvaje no llegará a la zona remota hasta hoy.

Según datos del gobierno del Territorio del Norte, el estado con el mayor número de cocodrilos de Australia, hay entre 100.000 y 200.000 cocodrilos de agua salada, nativos del norte de Australia, que viven en libertad en el país.