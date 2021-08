Todavía es posible salvar Afganistán

“Un resultado negativo, una toma de posesión militar automática por parte de los talibanes, no es una conclusión previsible”, afirmó el pasado mes de julio Mark Milley, el militar de mayor rango de Estados Unidos, al reiterar el apoyo del país al asediado gobierno afgano. El general Milley tenía razón: esa toma de posesión no es del todo inevitable, a pesar de la salida de las tropas estadounidenses. Pero cada día es más probable, en gran parte porque Estados Unidos, digan lo que digan sus generales, está haciendo muy poco para ayudar.

Lo ideal sería que Estados Unidos no retirara sus fuerzas. Durante varios años, con sólo unos pocos miles de tropas que sufrieron pocas bajas, había logrado mantener un estancamiento entre el gobierno afgano y los talibanes, gracias en gran medida al poder aéreo. Sin embargo, el año pasado, cuando Donald Trump era presidente, Estados Unidos llegó a un acuerdo con los talibanes. A cambio de la promesa de los militantes de no albergar a terroristas internacionales, se comprometió a retirarse completamente de Afganistán. No importa que los insurgentes se negaran a cualquier tipo de alto el fuego; no importa que no ofrecieran nada más que negociaciones indirectas con el gobierno respaldado por Estados Unidos en Kabul; el Sr. Trump quería un final rápido del despliegue de 20 años, y el presidente Joe Biden se ha mantenido en esa cruel decisión.

Las prisas de Estados Unidos por la salida ha permitido a los talibanes abandonar la pretensión de negociar y redoblar su campaña para eliminar el gobierno por la fuerza. Los insurgentes no controlaban ninguna de las 34 capitales de provincia la semana pasada. Desde entonces han tomado diez. Tres de las mayores ciudades del país, Herat, Kandahar y Mazar-i-Sharif, están siendo atacadas. Estados Unidos ya no tiene aviones militares con base en Afganistán capaces de repeler estos ataques. En su lugar, los envía desde bases distantes en el Golfo y portaaviones en el Mar de Arabia, un acuerdo mucho menos eficaz. Y muchos de los mecánicos que ayudaban a mantener los aviones de la fuerza aérea afgana se han ido con los estadounidenses, reduciendo aún más la potencia de fuego del gobierno.

Esto ha conducido a una derrota que, si continúa, será un desastre. La última vez que los talibanes gobernaron el país, en la década de los noventa, impedían que las niñas fueran a la escuela, confinaban a las mujeres en sus casas y golpeaban a cualquiera que escuchara música o llevara ropa inadecuada. No han cambiado mucho desde entonces. En las zonas que ahora controlan, asesinan a funcionarios y trabajadores de ONG, y ordenan a las familias que entreguen a las mujeres solteras para que se “casen” con sus tropas.

Un emirato talibán revivido no sólo abusará de los afganos, sino que extenderá la miseria por toda la región. Afganistán ya es el mayor productor de heroína del mundo, un negocio que los talibanes gravan alegremente. También exporta millones de refugiados, especialmente a los vecinos Pakistán e Irán. La violencia extremista es otra exportación. Una rama de los talibanes mató a decenas de miles de pakistaníes durante una sangrienta campaña terrorista que tardó años en ser sofocada. La humillación de Estados Unidos puede ser agradable para algunos en la región, pero el placer será efímero.

Sin embargo, en lugar de unir fuerzas para frenar a los talibanes, las potencias regionales están discutiendo y compitiendo por la ventaja. Y en lugar de encontrar formas de ayudar al gobierno afgano, Estados Unidos se aleja rápidamente. El 10 de agosto, el presidente Biden declaró que, en efecto, correspondía al ejército afgano luchar por sí mismo.

Si realmente se le deja que se las arregle solo, el gobierno se derrumbará. Pero Estados Unidos podría evitarlo sin tener que restablecer una guarnición permanente. Podría desplegar fuerzas especiales en breves salidas para reforzar el ejército afgano, por ejemplo. Podría ampliar el uso de portaaviones para proporcionar apoyo aéreo, o pedir a los países vecinos que permitan el acceso, al menos temporal, a los aviones estadounidenses. Sobre todo, el presidente Biden podría señalar que no tiene intención de abandonar a Afganistán a su suerte, una impresión que está haciendo más que cualquier otra cosa para acelerar el avance de los talibanes. En los últimos 20 años, Estados Unidos no ha conseguido convertir a Afganistán en una democracia floreciente, pero aún puede evitar que se convierta en una teocracia violenta.

Este artículo apareció en la sección Líderes de la edición impresa con el título “Last chance”