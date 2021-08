El aterrador triunfo de los talibanes

En los últimos años, el palacio presidencial de Kabul, conocido como Arg, o ciudadela, ha sido un oasis de calma en una ciudad bulliciosa y angustiada. Para llegar a él, los visitantes deben negociar un millar de puestos de control, atendidos por comandos del Ejército afgano cada vez más bien armado. Dentro del patio del siglo XIX, los funcionarios del Gobierno afgano tomaban café con leche en una elegante cafetería, rodeada de jardines bien cuidados, y discutían la política en el exterior, en el verdadero Afganistán. Cuando este corresponsal visitó por última vez el palacio, funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional le explicaron que, en su opinión, los talibanes eran débiles. La única razón por la que no habían sido derrotados por el Ejército afgano apoyado por Estados Unidos era que el Gobierno local no quería poner en peligro a los civiles librando una ofensiva. “No pueden obtener una victoria militar”, dijo un funcionario. “Nuestras fuerzas especiales son muy fuertes. Los talibanes solo pueden golpear y huir “.

El 15 de agosto, helicópteros iban y venían de Arg evacuando a esos mismos funcionarios. Una columna de humo emergió de la Embajada-fortaleza de Estados Unidos mientras el personal quemaba documentos confidenciales. Apenas un mes desde que el presidente Joe Biden declaró que “no habrá ninguna circunstancia en la que veas a gente ser levantada del techo” de la Embajada estadounidense, ya que en Saigón en 1975, se fotografiaron helicópteros sobrevolando el complejo, llevando a los diplomáticos al aeropuerto.

Mientras tanto, Zabiullah Mujahid, portavoz de los talibanes en Doha, la capital de Qatar donde los militantes tienen su equipo diplomático y político, declaró magnánimamente que sus fuerzas detendrían su avance a las puertas de la capital mientras duran las negociaciones para la rendición. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó. El líder adjunto de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, llegó al aeropuerto de Kabul, preparándose para allanar el camino de la toma formal del poder por parte de su organización. El Estado afgano, construido durante dos décadas con billones de dólares, parece haberse desvanecido en el aire.

¿Cómo colapsó el Ejército afgano?

¿Cómo colapsó tan rápidamente un Gobierno con 350.000 soldados, entrenados y equipados por los mejores ejércitos del mundo? En 1975, el Ejército de Vietnam del Norte, respaldado por una superpotencia, todavía tardó meses en avanzar a través de Vietnam del Sur, luchando duro por el territorio. Los talibanes, que se cree que suman no más de 100.000 soldados, armados en su mayoría con equipos que han confiscado a sus enemigos, se han apoderado de todos los centros urbanos de Afganistán en poco más de una semana, en general sin mucha resistencia. La respuesta parece ser que lo que les faltaba en fuerza física lo compensaban con inteligencia, determinación y astucia política. Durante el pasado años, los diplomáticos en Doha esperaron a que los talibanes se vieran obligados a negociar con el Gobierno de Ghani algún tipo de acuerdo de reparto del poder.

De ahí que en Herat, una joya de ciudad en la frontera iraní, Ismail Khan, el señor de la guerra que recuperó la ciudad de los talibanes en 2001, después de luchar durante días, se rindió y fue filmado, en cautiverio, suplicando “un ambiente pacífico”. En Kandahar, la ciudad en el corazón del granero del sur de Afganistán y el lugar de nacimiento de los talibanes originales, el gobernador fue fotografiado entregando la mano a su homólogo talibán. En Jalalabad, en el este, los talibanes entraron sin disparar, después de que los ancianos de la ciudad negociaran una rendición. En Mazar-i-Sharif, una ciudad del norte que sirvió como bastión de la resistencia contra los talibanes en la década de 1990, se derrumbó de manera similar.

En cada caso, los militantes han hecho promesas de gran alcance, de “perdonar” a quienes sirvieron en el Gobierno respaldado por Estados Unidos, a cambio de la rendición. En Kandahar, a los ex soldados que se rindieron se les han expedido documentos de “laisser passer” que pueden mostrar en los puestos de control de los talibanes. Allí, durante toda la noche del viernes, el sonido de los disparos resonó por toda la ciudad. Según los residentes, la mayoría de disparos fueron en señal de celebración.

El Ejército afgano, con toda su fuerza aparente, parece haber caído en lo que podría llamarse síndrome de Yossarian, en honor a un personaje de la novela de Joseph Heller sobre la Segunda Guerra Mundial, “Catch 22”. A Yossarian se le preguntó qué pasaría si todos pensaran como él que pelear no tiene sentido, y respondió que “sería un maldito tonto si se sintiera de otra manera, ¿no es así?” De manera similar, el Washington Post citó a un oficial afgano que explicó por qué sus soldados no detendrían a los talibanes: “Hermano, si nadie más pelea, ¿por qué debería hacerlo yo?”. La moral militar afgana se vio afectada por la crisis fiscal del Gobierno, que ha provocado que el personal del gobierno y las tropas no reciban sueldo durante meses.

Pocos creen en la misericordia talibán

¿Qué significa la toma de poder de los talibanes? A pesar de todas sus promesas de mostrar misericordia en la victoria, pocos entre la élite intelectual de Afganistán se sienten tranquilos. Después de que los militantes tomaran Spin Boldak, una ciudad en la frontera con Pakistán que estuvo entre las primeras en caer a finales de julio, surgieron rápidamente informaciones creíbles sobre la masacre de cientos de partidarios del gobierno. En Kandahar, a fines de julio, cuando los militantes comenzaron a tomar las afueras de la ciudad, secuestraron a Nazar Mohammad, un cómico popular, y lo asesinaron. Los informes de Kandahar dicen que los talibanes armados han estado yendo de puerta en puerta en busca de personas que trabajaban para los gobiernos occidentales. En las últimas semanas, cientos de miles de refugiados se han reunido en los parques de Kabul. Cientos de personas han asaltado los centros de procesamiento de visas, esperando un espacio en las evacuaciones de última hora que están organizando las potencias occidentales.

El brazo político de los talibanes en Doha ha afirmado que ya no son los sanguinarios teócratas que gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, cuando los supuestos criminales eran ejecutados públicamente en los campos de fútbol de Kabul, incluidas mujeres que eran lapidadas hasta la muerte por adulterio. Sus negociadores han enfatizado que no existe una regla en el Islam contra la educación de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, la desconexión entre las declaraciones hechas desde Qatar y lo que están haciendo los comandantes talibanes en Afganistán es ahora del tamaño de un cañón. En Herat, donde el 60% de los estudiantes de la universidad eran mujeres, al parecer ya se les ordenó regresar a sus hogares. Se les ha dicho a las empleadas que cedan sus trabajos a parientes varones. Sobre la educación de las niñas, un comandante talibán, entrevistado por la BBC, fue muy claro.

Corrupción del Gobierno afgano

Incluso el mejor resultado posible, en el que el liderazgo talibán decide demostrar que se toma en serio la reforma, parece sombrío. Sin duda, el Gobierno de Afganistán solo ha logrado avances intermitentes en la mejora de la calidad de vida de los afganos comunes, incluso en las ciudades, donde ha tenido mucho más control que en las zonas rurales. Su corrupción ha sido profunda e irritante, y sin duda es parte de la razón por la que los talibanes pudieron conquistar el país con tanta eficacia. Imágenes de soldados talibanes caminando por los opulentos interiores de la casa capturada de Abdul Rashid Dostum, un caudillo y exvicepresidente, que se dice que huyó a Uzbekistán, subrayan la podredumbre del Estado. Y, sin embargo, impulsado por un tsunami de dinero de la ayuda, el Gobierno educó a la gente y pocos afganos murieron de hambre. Mientras las embajadas se cierran y los extranjeros huyen, la ayuda que ha sostenido la economía del país y ha ayudado a educar a sus niños, incluidas las niñas, ahora seguramente se agotará. Una catástrofe humanitaria podría seguir rápidamente.

La humillación de Estados Unidos y sus aliados occidentales difícilmente podría ser más severa. Una vez que termine la evacuación de sus ciudadanos y de los pocos trabajadores afganos que tuvieron la suerte de conseguir un billete de salida, los gobiernos occidentales no tendrán más remedio que aceptar que los talibanes están en el poder. A finales de la década de 1990, el Gobierno talibán fue reconocido por solo un puñado de países, en particular Pakistán y Arabia Saudí. En aquel entonces, la Alianza del Norte anti-talibán, una agrupación de milicias concentrada en el norte de Afganistán, resistió contra los talibanes; esta vez, los yihadistas fueron lo suficientemente inteligentes como para derrotar primero el norte. Hoy, los funcionarios talibanes ya se han reunido con diplomáticos de varias potencias. A finales de julio, una delegación de talibanes se reunió con el ministro de Exteriores chino. La Embajada de Rusia ha declarado que no evacuará de Kabul. La Unión Europea ha prometido “aislar” al nuevo gobierno talibán si toma el poder mediante la violencia. Eso parece cada vez menos creíble por minuto.