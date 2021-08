Los talibanes prohíben trabajar a la presentadora estrella de Afganistán, Shabnam Dawran

La presentadora Shabnam Dawran declaró en un vídeo compartido en Twitter que la rechazaron de su trabajo en la Radio Televisión Afgana, de propiedad estatal. “A pesar de usar un hijab y portar correctamente mi identificaron, me dijeron que el régimen había cambiado. No se te permite, vete a casa”, dijo.

Los talibanes y la organización de noticias no comentaron inmediatamente el incidente. Wasima, que vio la sesión informativa de los talibanes con sus dos hijas, dijo que temía que las oportunidades para las mujeres disminuyeran bajo los talibanes, aunque ahora las instaran a trabajar. “Los talibanes dicen que las mujeres deben trabajar, pero sé que las oportunidades se reducirán”, dijo.

En el vídeo, la periodista, que también trabaja para TOLONews, solicitó ayuda a la comunidad internacional. Los talibanes prometieron obrar en favor de la reconciliación de Afganistán, no vengarse de sus opositores y respetar los derechos de las mujeres.

Pero hay quienes se muestran escépticos con los talibanes, que durante su anterior gobierno, entre 1996 y 2001, dictaron que las mujeres no podían trabajar y que las niñas no podían ir a la escuela, e impusieron castigos como la lapidación pública. Quienes eran acusadas de adulterio, podían ser azotadas e incluso lapidadas hasta la muerte. Los países occidentales avisaron: “Juzgar por sus actos, no por sus palabras”.

Los talibanes pasan puerta por puerta para impedir trabajar

Miembros armados de los talibanes llamaron a las puertas de las ciudades de Afganistán, según los testigos, diciendo a los temerosos residentes que volvieran a sus puestos de trabajo, un día después de que los militantes anunciaran que querían reactivar la maltrecha economía del país.

La destrucción generalizada durante los 20 años de guerra entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Estados Unidos y los talibanes, el descenso del gasto local debido a la salida de las tropas extranjeras, la caída de la moneda y la falta de dólares están alimentando la crisis económica en el país. En su primera conferencia de prensa desde que tomaron la capital, Kabul, los talibanes prometieron el martes paz y prosperidad, y parecieron apartarse de las normas anteriores de prohibición del trabajo a las mujeres. Pero mucha gente sigue desconfiando.

Wasima, de 38 años, dijo que se sorprendió cuando tres miembros talibanes armados visitaron su casa en la ciudad occidental de Herat el miércoles por la mañana. Anotaron sus datos, le preguntaron por su trabajo en una organización de ayuda y su salario, y le dijeron que continuara trabajando, dijo. Una docena de personas dijeron a Reuters que se habían producido visitas no anunciadas de los talibanes en las últimas 24 horas, desde la capital, Kabul, hasta Lashkar Gah, en el sur, y el norte de Mazar-i-Sharif.

No quisieron dar sus nombres completos, por miedo a las represalias. Además de animar a la gente a trabajar, algunos dijeron que también sentían que los controles estaban diseñados para intimidar e infundir miedo a los nuevos dirigentes. Un portavoz de los talibanes no respondió inmediatamente a la petición de comentarios sobre las visitas. Muchos comercios de la capital, Kabul, permanecen cerrados y amplias zonas de la ciudad están desiertas desde que los talibanes capturaron el domingo, al final de un barrido relámpago por todo el país.

El único tráfico importante en la habitualmente congestionada capital estaba en el aeropuerto, donde la gente intenta huir del país a bordo de vuelos de evacuación diplomática, según los residentes. En la conferencia de prensa del martes, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que el movimiento islamista buscaba buenas relaciones con otros países para permitir la reactivación económica y la “prosperidad para salir de esta crisis”.