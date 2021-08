La huida de EE UU de Afganistán envalentonará a los yihadistas de todo el mundo

Cuando un nuevo presidente estadounidense asume el cargo, los líderes de otros países compiten por ser los primeros en hablar con él. Cuando los talibanes se apoderaron de Kabul, hubo una prisa similar por hablar con Abdul Ghani Baradar, la cara pública del liderazgo del grupo militante afgano. El ganador fue Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, el grupo islamista que controla la franja de Gaza. La lectura de la llamada publicada en el sitio web de Hamás hace que Haniyeh felicite a Baradar por su victoria contra la “ocupación estadounidense” de Afganistán. Sería, dijo, “un preludio de la desaparición de todas las fuerzas de ocupación, la principal de las cuales es la ocupación israelí de Palestina”. Baradar respondió de la misma manera, deseando a Hamás “la victoria y el empoderamiento como resultado de su resistencia”.

Tales sutilezas diplomáticas fueron acompañadas de una efusión de celebración por parte de otros yihadistas. En la provincia siria de Idlib, ocupada por Hayat Tahrir al-Sham, un grupo que se cree que tiene vínculos con Al Qaeda, la organización que lanzó los ataques del 11 de septiembre de 2001, los combatientes realizaron un desfile y repartieron baklava en las esquinas. Se anunciaron tres días de celebración en los distritos del sur de Somalia controlados por Al Shabab, otro afiliado de Al Qaeda. En las redes sociales, yihadistas de todo el mundo compartieron memes celebrando la victoria de los talibanes, en particular un pastiche de la famosa imagen de Joe Rosenthal de marines estadounidenses levantando la bandera en Iwo Jima.

Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán el 7 de octubre de 2001. Osama Bin Laden, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre, vivía allí bajo la protección de los talibanes, que también estaban proporcionando a sus seguidores de Al Qaeda instalaciones de entrenamiento. Estados Unidos exigió que los talibanes lo entregaran; Ellos lo rechazaron. En cuestión de semanas, las fuerzas anti talibanes los habían expulsado de Kabul con la ayuda del poder aéreo y las fuerzas terrestres estadounidenses.

Desde entonces, Estados Unidos no ha sufrido un ataque terrorista de la misma magnitud. Y como fuerza organizada y organizadora, Al Qaeda es una sombra de lo que fue. Osama Bin Laden está muerto, asesinado en Pakistán, al que se había retirado, en 2011. El miedo a un final similar, entregado por drones o fuerzas especiales, obliga a sus sucesores a vivir en la clandestinidad, complicando enormemente sus operaciones. Ayman al-Zawahiri, el egipcio que se convirtió en líder de Al Qaeda después de la muerte de Bin Laden, no ha sido visto en casi un año, ya sea por miedo a la muerte o porque realmente murió. Aunque afiliados como Al Shabab han celebrado la victoria de los talibanes, la organización central de Al Qaeda no ha dicho una palabra.

Pero el islamismo yihadista violento en el que fue pionero no ha sido derrotado. Los afiliados de Al Qaeda y otros grupos yihadistas están activos en conflictos no solo en Pakistán y Oriente Medio, sino en todo el Sahel africano y en India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. No todos los que adoptan la etiqueta se ven realmente a sí mismos como parte de una lucha global; muchos están más centrados en sus “enemigos cercanos” que en el “enemigo lejano” de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Pero las luchas con enemigos cercanos todavía provocan sufrimiento, destruyen los medios de vida y obligan a la gente a dejar sus tierras, convirtiéndose en refugiados. Generan inestabilidad.

La capacidad de montar atropellos como el del 11 de septiembre aparentemente se ha visto restringida por una mejor inteligencia, la presión sobre las finanzas y un tamborileo de redadas y ataques con drones. Pero las doctrinas yihadistas continúan inspirando ataques de yihadistas solitarios en Estados Unidos y Europa, aunque actualmente no al ritmo observado a mediados de la década de 2010. Y la lucha contra el yihadismo implica, o actúa como pretexto para todo tipo de abusos contra los derechos humanos, sobre todo en el oeste de China, donde se utiliza como justificación para la opresión sistemática de los uigures y otros grupos mayoritariamente musulmanes.

A medida que la ideología yihadista se ha apoyado cada vez más, los países occidentales han enviado tropas, asesores y dinero a cada vez más lugares. La lucha contra el terrorismo y la “lucha contra el extremismo violento” se han convertido en industrias mundiales. En 2020, Estados Unidos tenía 7.000 tropas activas estacionadas en una docena de países africanos, además de misiones de entrenamiento en 40 más, con el islamismo militante como foco predominante.

El regreso de los talibanes al poder es sin duda el momento más importante para los yihadistas desde que el Estado Islámico (EI) aprovechó la desafección suní para crear un “califato” en el oeste de Irak y el este de Siria en 2014. Eso inspiró ataques terroristas en Europa e Indonesia. Esta victoria es, en cierto modo, mayor. Por primera vez desde la derrota de la Unión Soviética en Afganistán en 1989, los islamistas han arrebatado un país a una superpotencia. “Todos los demás están diciendo, vaya, si esos tipos pueden hacerlo, nosotros también”, opina David Kilcullen, ex soldado y experto en lucha contra el terrorismo en unsw.Canberra, la academia militar de las Fuerzas de Defensa de Australia. “Están deslumbrados, asombrados e impresionados por lo que han logrado los talibanes”, dice Mina Al-Lami, que sigue los medios utilizados por islamistas violentos y no violentos por igual para BBC Monitoring.

Lo que eso signifique en la práctica dependerá de cómo se desarrollen las cosas en Afganistán, qué tan bien se transforme el impulso moral en victoria sobre el terreno y cómo respondan los países a los que apuntan los yihadistas.

Hace frío afuera

El islamismo militante no comenzó con los talibanes y Al Qaeda. Sus orígenes intelectuales se remontan a las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando los radicales en Egipto comenzaron a desarrollar una nueva ideología basada en el rechazo del socialismo y el capitalismo y de los regímenes laicos y nacionalistas esclavos de ellos. Sayyid Qutb, líder de los Hermanos Musulmanes de Egipto, se convirtió en el gran teórico del movimiento. En América, a la que había huido para escapar de la atención de la policía secreta egipcia, se radicalizó por su disgusto por la moral y las costumbres sexuales de los nativos, que representaba “el nadir del primitivismo”. Su motivación principal fue la idea de que los regímenes de sus propios países estaban brutalizando a los musulmanes, que imitaban el materialismo de otros tan irreligiosos.

Qutb fue ejecutado por las autoridades egipcias en 1966; los Hermanos Musulmanes, que había remodelado, continuaron en varios países, a menudo clandestinamente. Pero en el Afganistán ocupado por los soviéticos en la década de los ochenta, sus ideas tomaron una nueva forma, yendo más allá de la resistencia a regímenes individuales para convertirse en una lucha armada mundial a veces conocida como yihadismo salafista.

La invasión de la Unión Soviética en 1979 había llevado a cientos de combatientes de todo el mundo musulmán a dirigirse a Afganistán para unirse a los muyahidines ,o “guerreros santos”. Bin Laden, un joven saudí que había heredado una fortuna de la empresa de construcción de su padre y que estudió con el hermano menor de Qutb, Mohamed, era uno de ellos. También lo fue Aden Hashi Farah Aero, uno de los fundadores de Al Shabab. Abdelmalek Droukdel, uno de los fundadores de Al Qaeda en el Magreb Islámico, un grupo que lucha en Níger y Mali, también estuvo allí, al igual que Abu Musab Al Zarqawi, uno de los fundadores de lo que se convirtió en ISIS. En Afganistán vieron el comienzo de una yihad que eventualmente conduciría a una existencia más pura y verdadera en la sumisión a Dios.

Su origen y fe comunes, y su adhesión compartida a un objetivo noble y tácticas bárbaras, no convierten a los yihadistas del mundo en un frente unido. Los combatientes en Irak que fundaron el Estado islámico lo hicieron porque pensaban que Al Qaeda era demasiado blanda: la rama afgana del Estado islámico ha estado en una guerra encarnizada con los talibanes en el este de Afganistán durante años. Fue uno de los pocos grupos islamistas que no expresó su admiración después de la caída de Kabul y, en cambio, denunció a los talibanes como, en efecto, lacayos estadounidenses. El boletín del grupo, Al Naba, se burló de que “apoyar al Islam no pasa por los hoteles de Qatar ni por las embajadas de Rusia, China e Irán”, refiriéndose a las oficinas políticas de los talibanes en Doha y sus relaciones con los Estados infieles.

La animosidad es recíproca. La única ejecución de los talibanes han admitido desde que asumió era de Abu Omar Khorasani, es líder en el sur de Asia. Pero es un caso atípico. Kilcullen no es el único que teme que los talibanes vuelvan a permitir que Afganistán se convierta en una base para otros yihadistas. En el acuerdo negociado con Estados Unidos en Doha en 2020, los talibanes prometieron repudiar a Al Qaeda y su misión internacional. Nunca lo hicieron. Según una estimación de la ONU, puede haber entre 400 y 600 miembros de Al Qaeda en el país, muchos protegidos por los talibanes.

Sirajuddin Haqqani, el líder adjunto de los talibanes, dirige un equipo semiautónomo particularmente brutal llamado la red Haqqani, que, entre otras cosas, solía servir como conexión de Al Zawahiri con los talibanes. (Si el líder de Al Qaeda todavía está vivo, es muy posible que lo siga haciendo). Los miembros de la rama Haqqani de los talibanes han sido prominentes en el patrullaje de Kabul desde que cayó en manos de los militantes.

Tales conexiones no significan que Al Qaeda podrá presumir impunemente reconstruyendo sus operaciones. Es poco probable que los talibanes quieran que alguien comience a planear ataques contra Estados Unidos o Europa, y ciertamente no de inmediato. “Por ahora, Al Qaeda está oculta debido a las instrucciones de los talibanes afganos”, dice Asfandyar Mir, de la Universidad de Stanford. Sin embargo, el cambio de régimen afgano podría extender la yihad a objetivos más cercanos.

Pakistán es motivo de especial preocupación. El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo yihadista comúnmente llamado Talibán paquistaní, libró una guerra salvaje allí desde 2007 hasta alrededor de 2014, cuando en su mayor parte fueron empujados hacia Afganistán. Tras lamirse las heridas y reagruparse, el TTP, muchos de los cuales están afiliados a Al Qaeda, ha intensificado recientemente sus actividades, con 120 ataques en Pakistán el año pasado y 26 el mes pasado. El regreso de los talibanes al poder en Afganistán ya ha envalentonado al TTP y bien podría verse mejor abastecido.

El Gobierno paquistaní ha respaldado durante mucho tiempo a los talibanes de diversas formas. Acogerá con satisfacción el debilitamiento de la influencia india en Afganistán, anunciado por su regreso al poder. Los militantes a los que apoya en la Cachemira administrada por India bien pueden recibir un impulso de los combatientes afganos que fluyen hacia el Hindu Kush. En la televisión paquistaní el 23 de agosto, el presidente del partido de Imran Khan, primer ministro de Pakistán, dijo que “los talibanes dicen que están con nosotros y que vendrán y liberarán Cachemira por nosotros”. Aunque un TTP renovado plantea un problema, Pakistán probablemente cree que puede mantenerse bajo control mediante la presión diplomática y económica. Afganistán depende de Pakistán para una gran cantidad de productos importados. Dicho esto, ahora que los talibanes han vuelto al poder, pueden sentir que necesitan menos a Pakistán.

Parece menos probable un flujo directo de material o soldados de Afganistán a conflictos más allá de Asia meridional. Las filiales de Al Qaeda en África y Oriente Medio pueden haber sido fundadas por hombres que lucharon en Afganistán, pero hoy en día tienen menos vínculos directos con el país. Viajar hacia y desde Afganistán es más difícil de lo que era en la década de 1990, asegura Aaron Zelin del Washington Institute, un grupo de expertos estadounidense, y más difícil de lo que era viajar a Siria cuando el Estado Islámico estaba en su pompa.

Dunas y fatalidades

Sin embargo, incluso si no conduce al apoyo directo de los talibanes, la salida de Estados Unidos de Afganistán será un gran impulso moral para los yihadistas. Esto puede ser especialmente cierto en los conflictos en los que participan personas externas del lado del Gobierno. Siga luchando, la lección corre y, finalmente, los extranjeros se rendirán y se irán, incluso si han estado allí durante décadas. Y luego ganarás.

Eso puede ser correcto. En junio, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, prometió que las fuerzas francesas en el Sahel, la región definida por el borde sur del desierto del Sahara, no permanecerían allí “eternamente”. El despliegue de la fuerza del país allí, una misión conocida como “operación Barkhane”, comenzó en 2013 después de que los yihadistas se apoderaron de la mitad norte de Mali. Los yihadistas del Sahel han mantenido a la fuerza, que ahora cuenta con 5.100, ocupada desde entonces.

Estados Unidos ha sido parte de la misma lucha. Construyó una enorme base militar en Agadez en Níger, otro de los países del G-5 en el Sahel que enfrenta a los insurgentes yihadistas. (Los otros tres son Burkina Faso, Chad y Mauritania). También desplegó alrededor de 800 combatientes en sus fuerzas especiales en Somalia, donde llevaron a cabo redadas en Al Shabab y coordinaron más de 200 ataques con drones.

En diciembre pasado, Donald Trump anunció la retirada de la mayoría de las tropas estadounidenses de Somalia. Los ataques con drones también se detuvieron, aunque en julio se reanudaron, bajo estrictas reglas de enfrentamiento. Se ha recortado la financiación europea para las tropas africanas en Somalia; Etiopía, que ha ocupado partes de Somalia desde 2009, está sacando a sus soldados para librar su propia guerra civil en Tigray. Francia ha iniciado un proceso mediante el cual Barkhane se habrá reducido a la mitad y se centrará más en matar terroristas que en proteger pueblos y ciudades. “Como africanos, nos enfrentamos a nuestro día de ajuste de cuentas al igual que algunos sienten que Occidente está perdiendo su voluntad de luchar”, escribió Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria, en el “Financial Times” el 15 de agosto.

La retirada occidental no es una posición de éxito. Lo que sucedió en Kabul podría volver a representarse en Mogadiscio. Al Shabab ha estado usando tácticas similares a las de los talibanes durante algún tiempo, dice Samira Gaid, directora del Instituto Hiraal, un grupo de expertos en seguridad en Mogadiscio. Socavan el Gobierno y las fuerzas internacionales con ataques terroristas, mientras dirigen un gobierno en la sombra, incluso en áreas controladas por el Ejecutivo, para pagar a sus combatientes.

Al igual que los talibanes, prosperan brindando a los residentes un mínimo de seguridad más allá del regalo de un Estado fallido. Su violencia no es popular, dice Hussein Sheikh Ali, también de Hiraal, pero se admira su eficiencia. “Si hay un hombre con un puesto de control y te da su palabra, lo entiendes; si hay un juez en su tribunal y dice algo, se hará cumplir “. Por el contrario, el Estado somalí reconocido internacionalmente se clasifica repetidamente como el más corrupto del mundo.

En el Sahel, más de 700 personas han sido masacradas por Al Qaeda y el Estado islámico en lo que va de año. El último ataque, en una aldea de Mali cerca de la frontera con Níger el 8 de agosto, mató a 51 personas. Esto socava un poco la opinión de Marc Conruyt, el general francés que estuvo al mando de Barkhane hasta julio, de que “las fuerzas del Sahel son [hoy] capaces de hacer frente con los grupos terroristas armados“.

Peor que el viejo jefe

Dado que los militantes tienden a reclutar entre las minorías tuareg y fulani del norte de Mali, los soldados del sur del país, donde los militantes son menos omnipresentes, suelen perfilar burdamente a los hombres de esos grupos. La etnia no es lo único que puede provocar un ataque. También puede usar ropa interior (la mayoría de los malienses no lo hacen, por lo que esto se considera una prueba de haber estado en Libia). “Las personas que conozco que han tenido padres, hermanos e hijos asesinados y luego se unieron a los militantes”, dice Corinne Dufka, investigadora de Human Rights Watch, una organización benéfica con sede en Nueva York.

La respuesta al terrorismo islamista promovida por Occidente a menudo se ha centrado demasiado en la formación de las fuerzas de seguridad, dice Michael Keating, un ex diplomático británico que ha trabajado tanto en Somalia como en Afganistán y ahora es el director del Instituto Europeo de la Paz. Sería mejor brindarles un espacio político para que operen. “Existe un tremendo enfoque en la capacitación, las comunicaciones, todo lo técnico”, dice. Pero “en realidad, si va a construir una institución sostenible, debe asegurarse de que las instituciones estén muy bien fundamentadas”.

En Somalia, donde las tropas británicas y turcas han estado entrenando a las fuerzas de seguridad, lograr que luchen no es solo una cuestión de sus habilidades técnicas. Se trata de construir instituciones locales por las que valga la pena luchar. Lo mismo ocurre con las fuerzas de defensa que luchan en los países del G-5

Entonces, ¿qué pasa si los yihadistas tienen éxito? Pocos militantes islamistas en todo el mundo han llegado tan lejos como para gobernar mucho más que aldeas y distritos rurales. Cuando se difunden más ampliamente, el apoyo popular suele ser vital. Cuando el EI tomó el control de la ciudad iraquí de Mosul, inicialmente fueron recibidos por residentes en su mayoría suníes, quienes los vieron como una alternativa a la violencia y corrupción de los servicios de seguridad iraquíes dominados por los chiíes. Los gobiernos apoyados por Estados Unidos o Europa tienden a la corrupción, ya que sus funcionarios buscan ganar dinero con el gasto que se bombea a larga distancia.

Los nuevos jefes proporcionaron servicios que el Gobierno había descuidado durante mucho tiempo, como facturas de electricidad simplificadas y recolección de basura. Y su instalación vio una caída bienvenida en la violencia terrorista, ya que habían sido responsables de gran parte de lo que había estado sucediendo antes.

Sin embargo, también estaban comprometidos con un califato a lo largo de lo que consideraron las líneas de la primera civilización musulmana. Rápidamente prohibieron a las mujeres viajar solas al aire libre, tomaron medidas enérgicas contra vicios como fumar y beber y comenzaron a perseguir a las minorías religiosas. El nivel de insatisfacción popular con los que estaban en el poder pronto superó lo que originalmente los había visto bienvenidos.

El dinero también importa. Mientras luchan, los yihadistas pueden obtener ingresos al gravar el tráfico en las carreteras y las industrias ilícitas; a los talibanes les ha ido bien con la producción de opio. En el poder, normalmente necesitan más ingresos y no pueden obtenerlos de la misma manera sin deslegitimarse. En Siria e Irak el Estado Islámico ha desarrollado un gusto lucrativo para rescatar a los extranjeros. En Mozambique, los yihadistas que se apoderaron de Cabo Delgado a principios de agosto se han basado posteriormente en el saqueo de bancos y la extorsión en las empresas. Esto significa que pueden pagar a sus combatientes, adquirir armas y continuar la lucha. Pero el dinero recaudado mediante el saqueo o la toma de rehenes se agota. La moneda extranjera deja de fluir. Las cosas se ponen desesperadas.

Algo de la misma suerte puede aguardar a los talibanes. Antes de la caída de Kabul, los maestros que trabajaban en las escuelas y los médicos en las clínicas en los territorios ocupados por los talibanes todavía eran pagados por el gobierno central de Kabul y, a su vez, por donantes extranjeros. Gravar el transporte de, digamos, combustible solo funciona si hay moneda extranjera para pagarlo. Las reservas de Afganistán, que en gran parte se mantienen en la Reserva Federal de Nueva York, ahora están congeladas; no está claro si continuará la ayuda bilateral al Gobierno. Todavía habrá formas de sangrar la economía. Pero los que dan la sangre pueden resentirse al hacerlo.

Pluma y espada

La yihad no es, en principio, la única forma de conseguir los estrictos estados islamistas que desean sus seguidores. En teoría, podrían votarse a favor. Los gobiernos con una representación islamista significativa han tenido éxito en partes de Asia. Pero los intentos de instituir gobiernos totalmente islamistas en el mundo árabe han demostrado ser muy susceptibles a una reacción violenta cuando su popularidad inicial decae. Los Hermanos Musulmanes gobernaron Egipto durante menos de dos años antes de que un golpe los devolviera a la impotencia, a la cárcel y cosas peores. El mes pasado, el presidente de Túnez dio la sentencia de muerte a la participación del islamismo en la política al disolver el Parlamento en el que un líder islamista era presidente.

Tentador, entonces, ver la espada como más poderosa que la pluma. Los islamistas que recuerdan al ex líder de la Cofradía de Egipto, Muhammad Badie, pidiendo a sus seguidores que se enfrenten a los tanques con activismo pacífico dicen que esas ideas ahora son objeto de burlas y denuncias en línea. “Los talibanes están capturando la imaginación popular. Cuando expresas tus pensamientos contra esta violencia, muchos te atacan. Es un poco preocupante “, dice Osama Gaweesh, un periodista egipcio exiliado en Londres. Con la pobreza en aumento y la política restringida en muchos Estados de Oriente Medio, las frustraciones anhelan una salida. Algunos hablan de una fe renovada en la acción de masas, esta vez portando armas inspiradas en los talibanes. “Han dejado de confiar en los partidos y organizaciones islamistas de élite y en bancarrota”, asegura Naim Tilawi, un islamista jordano que luchó en Siria. “En su lugar, quieren el yihadismo masivo”.