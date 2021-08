“La mayoría de refugiados afganos no han sido acogidos por Europa, sino por los países vecinos de Asia”

Tras el regreso al poder de los talibanes, ¿se enfrenta la UE a una nueva crisis de refugiados como la de 2015?

La llegada del nuevo régimen talibán al poder motivará a muchos afganos a huir. En primer lugar, los que pertenecen a minorías, en particular los hazara, que es la tercera comunidad más grande de Afganistán y una que ha sido tradicionalmente perseguida por los talibanes y todos aquellos que son chiíes (en lugar de suníes). La población afgana incluye varios grupos étnicos y esa es parte de la razón por la que el Gobierno anterior era bastante frágil.

También debemos tener en cuenta que el liderazgo talibán actual es más sofisticado que el anterior y tiene como objetivo hacerse un espacio en la comunidad internacional con el apoyo de China y Rusia, y también aspira a ser más duradero. La población afgana está cansada de la inseguridad y la pobreza que han asolado al país durante los últimos 10 años a pesar de la ayuda y el apoyo extranjeros.

En resumen, dado este contexto, sí, creo que debería esperarse que muchos afganos busquen irse a países vecinos, incluidos Irán y Pakistán, que históricamente han acogido a la mayor parte de las poblaciones de refugiados afganos (esto no debe escapar a nuestra atención, la mayor parte de los afganos La población de refugiados NO ha sido acogida por Europa, sino por países vecinos de Asia).

Algunos de ellos también intentarán llegar a Australia siguiendo la ruta del sudeste asiático, probablemente a través de Indonesia, Y algunos buscarán abrirse camino a través de Turquía hacia Grecia y Europa.

Mucho dependerá de cuán exitoso sea el régimen talibán para instalar algún tipo de orden y seguridad, y también de cuán abierta sea la voluntad de Irán de albergar a los afganos que huyen.

Sin embargo, lo que Europa y la comunidad internacional pueden hacer es (a) lo que ya están haciendo, en particular, para proporcionar refugio proactivo a los afganos que colaboraron con las fuerzas de la OTAN como intérpretes, guías y en otras funciones y ayudarlos a salir de Afganistán junto con sus familias. Europa puede tomar un ejemplo de lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá para evacuar no solo a sus ciudadanos, sino también a los ciudadanos afganos que trabajaron para ellos.

(b) Tratar de abrir un canal de asilo más estable, quizás a través de Pakistán e Irán, abriendo centros de procesamiento de asilo en esos países para disuadir a las personas de que soliciten asilo a través de rutas de contrabando, sino que soliciten e ingresen a la UE a través de esos canales.

Quizás haya mejores formas de lidiar con tales emergencias de protección internacional que las del pasado que involucraban la interceptación de botes, personas ahogadas, etc. ¡Podría haber planificación y preparación!

Austria y Grecia ya se oponen a acoger a nuevos refugiados. ¿Seremos testigos de una nueva división entre socios de la UE?

No, no lo creo. Dígame un país de Europa que estuviera abierto a recibir refugiados. Alemania y Suecia en 2015-2016, pero han cambiando sus actitudes desde entonces. Austria fue un anfitrión algo reacio. Desafortunadamente, casi todos los países europeos han olvidado sus actitudes favorables al asilo del período de la Guerra Fría cuando se apresuraban a recibir a refugiados de países ex comunistas. Y le han dado la espalda a las personas que huyen de la persecución, la guerra, la violencia. Espero que la crisis actual en Afganistán, después de 20 años de presencia de Estados Unidos y la OTAN con la participación de personal militar de mantenimiento de la paz de muchos países europeos, haga que la opinión pública europea esté más abierta a brindar protección a las minorías y las personas perseguidas.

¿Por qué no hay voluntad de acordar una política de asilo común?

Existe una política de asilo común. Lo que es más difícil de lograr es una política de asilo activa que pueda ayudarnos a evitar que las personas se ahoguen en el Mediterráneo. Necesitamos más y mejores planes para canalizar los flujos de quienes buscan protección.

También es necesario que haya un nuevo debate sobre el hecho de que Europa es un continente que envejece rápidamente y necesita la inmigración para sobrevivir demográfica y económicamente. En lugar de fingir que no necesitamos inmigrantes o refugiados, podemos reconocerlo y proporcionar canales legales para que las personas vengan.

¿Podría extrapolarse el acuerdo con Turquía a los países vecinos de Afganistán?

No, no creo que tal acuerdo sea relevante. En primer lugar, no debemos olvidar que el “acuerdo” UE-Turquía NO es un acuerdo, sino una declaración. Se encuentra fuera del acervo comunitario y fue una solución de emergencia única.

Creo que el caso que debería considerar relevante aquí son los acuerdos entre Italia y Libia, en gran parte secretos y bajo la mesa, en el verano de 2017 para que los guardacostas libios impidan que las personas se vayan y las detengan en Libia (ver: centros de tortura y abuso). Se trataba de acuerdos inaceptables que violaban el derecho internacional y de la UE en materia de asilo, ya que Libia ciertamente no es un país seguro. Uno puede preguntarse si Gobiernos nacionales específicos o la Comisión Europea podrían intentar llegar a acuerdos con Pakistán, por ejemplo, o con Irán.