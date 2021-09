Trump desmiente las acusaciones y rumores sobre su pene: “No es pequeño ni se parece a un personaje de Mario Kart”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba a bordo del Air Force One cuando recibió una noticia que estaba relacionada con él y con su hombría: Las estrella de cine pornográfico, Stormy Daniels, aseguraba que su pene tenía forma de hongo de Mario Kart. Trump tuvo que nombrar a la entonces secretaria de prensa, Stephanie Grisham, para asegurar que “su pene, no era ni pequeño ni se parecía a la caricatura de un hongo”.

En múltiples ocasiones, Trump dijo que las afirmaciones eran falsas, así como que esas declaraciones eran fruto “de un descontento por no tener el capricho que necesitaba después de una ruptura”, en relación con su separación con otro funcionario de la Casa Blanca, Max Miller. “Se enojó mucho y se amargó mucho después de su ruptura y, a medida que pasaba el tiempo, rara vez se confiaba en ella, ni siquiera se pensaba en ella. Tenía grandes problemas y sentimos que debería resolver esos problemas por sí misma”, dijo Trump.

Grisham recogió las afirmaciones en su libro “I’ll Take your Questions Now: What I Saw in The White House” (Tomaré tus preguntas: Lo que yo vi en la Casa Blanca). Además, su portavoz, Liz Harrington, agregó que “las fotos publicadas recientemente plantean serias dudas sobre su conducta y juicio”. “Los editores deberían avergonzarse de sí mismos por aprovecharse de personas desesperadas que ven el beneficio a corto plazo de escribir un libro lleno de falsedades”, dijo Harrington.

Al parecer, el rumor apareció en 2007. Daniels dijo que “tenía un pene más pequeño, pero no extremadamente pequeño”. “Me quedé ahí, molesta porque me estaba follando un hombre con vello púbico de Yeti y un pene como el personaje de hongo en Mario Kart”, dijo. Añadía que “él sabe que tiene un pene inusual con una enorme cabeza de hongo”.