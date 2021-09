Leopoldo López Gil: “Parece que la UE se hace partícipe de unas elecciones que son una burla para el pueblo de Venezuela”

Leopoldo López Gil, eurodiputado del PP, cuestionó la misión de observación llevada a cabo por la Unión Europea, con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y político del PSOE, Josep Borrell, al mando, puesto que asegura que “no parecen estar totalmente claras las condiciones para que se realicen las elecciones”.

“En sus palabras dice que contribuirán a ir hacia un camino a que sean transparentes y verificables. Si el dice eso, es que no está seguro”, certifica. El eurodiputado afirma que, antes de mandar la misión de observación, hacía falta verificar las condiciones, algo muy importante para poder realizar las elecciones. Así, dice que no entiende “cómo es posible que se esté autorizando” y pide que el informe de la misión de observación se haga público para resolver las dudas de “aquellos que los necesitamos”. “De este modo, podríamos comprobar si se están cumpliendo esas condiciones”.

Según López Gil, la oposición venezolana está compuesta por “buena parte que no está participando en los comicios porque no son libres”, de tal manera que no se puede decir que la mayoría de la oposición participa. Así, asegura que aún quedan 230 presos políticos en Venezuela y también periodistas en condiciones inhumanas y de desasistencia humanitaria y que a la UE, a través de su servicio exterior “la deben preguntar si convalidan las dictaduras haciéndose partícipe de unas elecciones que son una burla hacia el pueblo y comprobar si es bueno mandar este tipo de misiones”.

“Habría que destacar cuál ha sido el padrón electoral en los últimos años, si es que lo ha habido, pues hay seis millones de venezolanos que están excluidos de estas elecciones y no pueden votar”, dice el diputado, quien asegura que “dos personas que han sido catalogadas como rectores no aumenta la veracidad cuando se mantiene a esa persona que está sancionada por la UE por violar los derechos humanos”. “Hay mucho que revisar antes de dar carta blanca a la misión de observación”, concluye.