Morrison, acusado de agravar la ruptura con Francia tras atacar la credibilidad de Macron

El primer ministro australiano, Scott Morrison, atacó la credibilidad del presidente francés, Emmanuel Macron, al citar un periódico un mensaje de texto que sugería que Francia anticipaba “malas noticias” sobre un acuerdo de submarinos ahora frustrado.

Un periódico australiano puso en duda la explicación del presidente Joe Biden a Macron la semana pasada de que el líder estadounidense pensaba que los franceses habían sido informados mucho antes del anuncio de septiembre de que su acuerdo de submarinos de 90.000 millones de dólares australianos (66.000 millones de dólares) con Australia sería desechado.

Macron acusó esta semana a Morrison de haberle mentido en una cena en París en junio sobre el destino de un contrato de 5 años con el Grupo Naval, de propiedad estatal mayoritariamente francesa, para construir 12 submarinos convencionales diésel-eléctricos. Australia canceló ese acuerdo cuando formó una alianza con Estados Unidos y Reino Unido para adquirir una flota de ocho submarinos de propulsión nuclear construidos con tecnología estadounidense.

Morrison dijo a los periodistas australianos que le acompañaron a Glasgow, Escocia, para una conferencia de la ONU sobre el clima, que había dejado claro a Macron en su cena de junio que los submarinos convencionales no satisfarían las cambiantes necesidades estratégicas de Australia.

Dos días antes de que Morrison, Biden y el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciaran el acuerdo sobre los submarinos nucleares, Morrison intentó llamar por teléfono a Macron para comunicarle la noticia, pero el líder francés le respondió con un mensaje de texto en el que le decía que no estaba disponible para atender una llamada, según informó el periódico The Australian.

Macron preguntó: “¿Debo esperar buenas o malas noticias para nuestras ambiciones conjuntas en materia de submarinos?”, informó el periódico el martes.

Un periodista preguntó por qué Morrison decidió filtrar el mensaje de texto después de que Macron le acusara de mentir, pero el primer ministro no respondió directamente.

“No voy a dar rienda suelta a su editorial al respecto, pero lo que diré simplemente es esto: Se pusieron en contacto con nosotros cuando intentábamos organizar la... llamada y nos dejó bastante claro que le preocupaba que fuera una llamada que pudiera dar lugar a la decisión de Australia de no seguir adelante con el contrato”, dijo Morrison.

Funcionarios franceses dijeron que su gobierno había sido sorprendido por la cancelación del contrato, que el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian describió como una “puñalada por la espalda.”

Macron dijo esta semana que el acuerdo del submarino nuclear era “una muy mala noticia para la credibilidad de Australia y una muy mala noticia para la confianza que los grandes socios pueden tener con Australia.”

Morrison dijo que la acusación de Macron de mentir, que el primer ministro niega, era una calumnia contra Australia. La mayoría de los observadores australianos lo ven como un insulto personal contra Morrison.

“No quiero personalizar esto, no hay ningún elemento de eso desde mi perspectiva”, dijo Morrison.

“Debo decir que creo que las declaraciones que se han hecho cuestionando la integridad de Australia y los insultos que se han vertido sobre Australia, no sobre mí -tengo los hombros anchos, puedo lidiar con eso-, pero esos insultos, no voy a copiar que se insulte a Australia. No voy a aceptar eso en nombre de los australianos”, dijo Morrison. Sledging es un término de cricket para referirse a los insultos a los oponentes.

Biden dijo a Macron que la gestión de la alianza de submarinos australianos fue “torpe” y “no se hizo con mucha gracia”.

“Tenía la impresión de que Francia había sido informada mucho antes de que el acuerdo (francés) no saldría adelante. Sinceramente, no sabía que no lo habían hecho”, dijo Biden a Macron.

Pero un documento de 15 páginas negociado por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca con funcionarios australianos y británicos detallaba hasta el momento cómo se informaría al mundo sobre el acuerdo trilateral de submarinos, informó The Australian.

El ministro de Defensa, Peter Dutton, confirmó que Estados Unidos y Reino Unido fueron informados sobre los tratos de Australia con Francia, y dijo que los tres aliados en materia de propulsión nuclear “trabajaron muy estrechamente y al unísono”.

“Hubo una estrategia sin sorpresas”, dijo Dutton a la radio 2GB de Sydney.

“Estados Unidos y el Reino Unido fueron informados de cada uno de nuestros movimientos, y de forma similar nosotros de los suyos, y la sugerencia de que nos salimos de eso o de que hubo algún otro proceso es, por supuesto, simplemente errónea”, añadió Dutton.

Malcolm Turnbull, el primer ministro australiano que firmó el contrato del submarino francés y que considera a Macron un amigo personal, ha acusado a los periódicos de News Corp, incluido The Australian, de ser parciales con el gobierno conservador de Morrison.

Morrison “puede dar vueltas y filtrar un mensaje de texto por aquí y filtrar un documento por allá a sus amigos taquígrafos en los medios de comunicación, pero en última instancia el fracaso aquí fue el de no ser honesto”, dijo Turnbull.

La ex ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, advirtió de que la aparente filtración del mensaje de texto de Macron por parte del Gobierno aumentaría las tensiones bilaterales y podría dañar la confianza internacional en Australia.

“El presidente francés tiene unas elecciones próximamente. Hay todo tipo de presiones sobre él y creo que para nosotros bajar el tono filtrando mensajes de texto privados... ¿en serio?”, dijo Bishop, que fue ministro de Asuntos Exteriores y compañero de gabinete de Morrison desde 2013 hasta 2018.

“Me preocupa que el resto del mundo mire a Australia y diga: Nah. Se puede confiar en Australia en los contratos para no filtrar mensajes privados?”, añadió.

El líder de la oposición, Anthony Albanese, que aspira a sustituir a Morrison como primer ministro en las elecciones previstas para mayo, se hizo eco de las críticas de Bishop sobre el texto filtrado.

“La filtración de este mensaje de texto es una escalada considerable del conflicto”, dijo Albanese.

“La diplomacia requiere confianza y requiere un compromiso sombrío entre los líderes”, añadió.

El embajador francés en Australia, Jean-Pierre Thebault, que fue llamado a París en protesta por el desguace del contrato del submarino, expondrá las quejas francesas sobre el comportamiento del gobierno cuando se dirija al Club Nacional de Prensa de Australia el miércoles.

La ministra de Asuntos Exteriores, Marine Payne, mantuvo el lunes su primera reunión con Thebault desde su regreso. Payne dijo en un comunicado que la pareja mantuvo una discusión constructiva y que su reunión fue un paso importante para avanzar en la relación bilateral.