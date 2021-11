El Frente Polisario amenaza a Marruecos con “amargas derrotas”

El anuncio del Rey Mohamed VI de que no mantendrán relaciones comerciales con los países que no reconozcan la marroquinidad del Sáhara, el Frente Polisario ha amenazado con la intensificación de los ataques y anuncia que provocará “amargas derrotas” al ejército” de Rabat. “El pueblo saharaui no cesará en su lucha hasta que Marruecos ponga fin a su agresión y ocupación”, subraya.

El asunto de la expotación de las riquezas del Sáhara y las inversiones de todo tipo que, tanto Marruecos como empresas extranjeras realizan en la zona, irrita profundamente a los polisarios y es uno de los ejes principales del enfrentamiento y la declaración unilateral de guerra de los saharauis, que han llegado a amenazar a alguna de las compañías que operan en la zona. El reciente anuncio de la construcción de un super puerto en la antigua Villa Cisneros, Dakhla, no ha hecho sino enconar el asunto.

Marruecos ha apostado decididamente por modernizar e industrializar la antigua colonia española, favoreciendo la creación de empresass, explotaciones agrícolas y pesqueras, la construcción de un autopista que facilitará los transportes por la zona, etcétera.

Frente a ello, desde medios polisarios se ha llegado a publicar la relación de empresas extranjeras que operan en ese territorio, entre las que son mayoría las españolas (14) y las francesas (nueve).

“Para entender el conflicto saharaui en su totalidad, es preciso destacar la dimensión económica y cómo esta hace fluctuar las negociaciones y posicionamientos internacionales. El Sáhara Occidental reúne una serie de recursos naturales y geográficos cuya explotación económica genera importantes beneficios, de estos cabría resaltar: la mina Bucraa’, contiene la mayor reserva de fosfato del mundo; caladeros marítimos densamente ricos; reservas de petróleo, gas, uranio y cobre; y un amplio espacio desértico para instalar parques eólicos y fotovoltaicos”.

Detrás de la postura de los saharauis está Argelia que, entre otros objetivos, siempre ha buscado una salida al Atlántico con el apoyo al Polisario y que utiliza el asunto del gas como elemento de presión en el que aparace como principal perjudicada España. y, por ende, Portugal y el resto de Europa.

“Toda empresa o multinacional que opera en el Sáhara Occidental ocupado, reproduce la continuidad de la ocupación marroquí propiciando la represión sistemática contra los saharauis, y alargando la dura estancia de unos refugiados que viven en condiciones extremas en el desierto argelino. Dichas características las hacen parte indisoluble del proceso de consolidación y legitimación marroquí de la colonización militar, así como copartícipes directos en el sufrimiento del pueblo saharaui. Básicamente contribuyen a determinar el conflicto de forma unilateral mediante la lógica de la dominación, arrasando con todo tipo de derechos humanos, políticos, comerciales e internacionales”, señalan los medios saharauis en un tono de advertencia. y, a continuación publican la relación completa de las empresas.

