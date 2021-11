Eslovaquia anuncia confinamiento para su población tras el aumento de casos de covid-19

El pasado viernes, Austria anunciaba un confinamiento total de su población, convirtiéndose en el primer país de la Europa occidental en tomar una medida tan drástica, debido a una incidencia de casos de coronavirus superior de casi dos mil casos por cada cien mil habitantes. Las medidas fueron anunciadas el pasado viernes de urgencia por el canciller Alexander Schallenberg, del partido popular austríaco ÖVP y se hacía efectiva a partir de este lunes y, como mínimo, hasta el 13 de diciembre. Pero ya no es el único país en implantarlo.

Las autoridades sanitarias de Eslovaquia han informado este miércoles que se han registrado 10.315 nuevos casos de coronavirus en el último día, la mayor cifra registrada desde el inicio de la pandemia. Ante estos máximos de la pandemia, el país ha decidido confinar a su población durante las próximas tres semanas.

El Ministerio de Sanidad dijo que los contagios diarios superaron los 10.000 por primera vez, con 10.315 positivos el martes. Esto supone más de 1.000 más que el anterior récord registrado el viernes. Con 13.080 infecciones en los últimos siete días por cada millón de personas, la nación de 5,5 millones de habitantes se enfrenta al peor aumento del mundo, según Nuestro Mundo en Datos. “Estamos perdiendo la batalla contra el COVID”, dijo Caputova el martes.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en un comunicado que el 72 por ciento de estas personas no estarían vacunadas y ha señalado, además, que desde el martes han muerto otras 71 personas a causa de la enfermedad provocada por el virus. Esto sitúa el total de decesos acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria en 14.056. El Gobierno ha alertado, además, de que 3.205 personas han tenido que ser ingresadas en las últimas 24 horas, si bien 557 de ellas se encuentran en estado grave. De todos ellos, el 83 por ciento no se había vacunado. Por ahora solo la mitad de la población eslovaca --unos 2,45 millones de habitantes-- ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Eslovaquia se ha convertido en el país con mayor número de casos nuevos en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes.

A partir del lunes, entraba en vigor las nuevas restricciones del país en las que se limitaba el movimiento de los no vacunados contra la COVID-19 -que no podrán entrar en restaurantes, tiendas de bienes no esenciales, centros comerciales y asistir a eventos deportivos y de ocio- siguiendo el modelo austriaco. Y así, pocos días después, el gabinete eslovaco también ha decidido implantar el confinamiento nacional.

Eslovaquia tiene la tercera tasa de vacunación más baja de la Unión Europea, con el 45% de la población con la pauta completa, y muchos hospitales están al límite de su capacidad por la última ola de la pandemia. “Como primer ministro, tengo una responsabilidad y no quiero jugar con las vidas de los ciudadanos”, declaraba el pasado jueves el jefe del Gobierno, Eduard Heger, al anunciar las medidas en una intervención televisada.

Receta europea

Más restricciones y llamamientos a los no vacunados que incluyen limitar su movilidad son las recetas de los países europeos para frenar los contagios por coronavirus, tras la alerta de la OMS de que hasta primavera pueden morir en el continente más de 700.000 personas.

Este miércoles el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) advirtió de un “muy alto riesgo” por covid en las próximas semanas y aconsejó administrar a todos los adultos la vacuna de refuerzo y, de manera prioritaria, a los mayores de 40 años.

En estos momentos menos del setenta por ciento de la población general de la Unión Europea ha recibido la pauta completa, lo que deja un gran espacio para que el virus se expanda, según el ECDC.