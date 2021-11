Austria entró en un confinamiento en todo el país la madrugada del lunes en un esfuerzo desesperado por contener las crecientes infecciones por coronavirus. El confinamiento se produce cuando el promedio de muertes diarias se ha triplicado en las últimas semanas y algunos hospitales han advertido que sus unidades de cuidados intensivos están llegando a su capacidad máxima. El confinamiento durará al menos 10 días, pero podría extenderse a 20, dijeron las autoridades. Las personas podrán salir de sus hogares solo por razones específicas, como comprar alimentos, ir al médico o hacer ejercicio. Actualmente, la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 1.740 por cada cien mil habitantes.

El canciller austriaco Alexander Schallenberg también anunció la semana pasada que Austria introducirá la obligación de vacunarse a partir del 1 de febrero. Los detalles de cómo funcionará esta norma aún no están claros, pero el gobierno ha dicho que las personas que no la cumplan enfrentarán multas. Schallenberg se disculpó con todas las personas vacunadas el viernes y dijo que no era justo que tuvieran que sufrir bajo las restricciones de cierre. Anteriormente, Austria había probado un confinamiento solo para personas no vacunadas, pero no redujo las infecciones lo suficiente. “Lamento dar este paso drástico”, dijo en la emisora pública ORF.

Solo el 66% de los 8,9 millones de habitantes de Austria están completamente vacunados, y las inoculaciones se han estancado en una de las tasas más bajas de Europa occidental. Austria se encuentra entre varios países de Europa occidental donde las infecciones están aumentando rápidamente y donde existe la preocupación de que las tasas de vacunación sean insuficientes para evitar un aumento repentino en los hospitales.

Gracias en gran parte a las vacunas, los hospitales en Austria no están bajo la misma presión que antes en la pandemia, pero muchos todavía se esfuerzan por manejar un número creciente de pacientes con COVID-19 al mismo tiempo que intentan eliminar los retrasos con el personal agotado o enfermo.

El nuevo confinamiento de Austria es el cuarto desde que comenzó la pandemia y se produce cuando el país ha luchado sin éxito para detener la creciente cantidad de casos. El viernes, informó 15.809 nuevas infecciones, un máximo histórico.

Los mercados navideños, los restaurantes y la mayoría de las tiendas estarán cerrados durante al menos 10 días, mientras que los jardines de infancia y las escuelas permanecerán abiertos para quienes los necesiten, pero se pidió a todos los padres que dejaran a sus hijos en casa si era posible.

Después de 10 días, se evaluarán los efectos del encierro. Si los casos de virus no han disminuido lo suficiente, se puede extender hasta un máximo de 20 días. Después de eso, el confinamiento se levantará para todas las personas vacunadas, pero podría permanecer en el lugar para aquellos que se niegan a vacunarse, dice el gobierno. Las nuevas medidas, especialmente la obligatoriedad de la vacuna, se han enfrentado con una feroz oposición entre algunas personas en el país. Una protesta del sábado en la ciudad capital de Viena atrajo a 40.000 personas, según la policía, incluidos miembros de partidos y grupos de extrema derecha.