Putin anuncia negociaciones con Occidente para tratar la crisis de Ucrania

Las importantes medidas adoptadas este año por el aumento del covid en Rusia, no han cancelado la tradicional rueda de prensa de presidente ruso, Vladimir Putin, y tampoco han sido impedimento para que el mandatario guardase la mascarilla para sacar a la palestra los temas más candentes de este año que termina. Los periodistas allí congregados, en un número muy reducido si los comparamos con los de años anteriores, tuvieron que presentar una prueba PCR negativa para acceder a la sala donde les esperaba el presidente que, a pesar de estar vacunado, extrema al máximo las precauciones con quienes le rodean.

Según anunció el dirigente ruso, “la inmunidad colectiva hoy en Rusia es del 59,4%. Aunque esto no es suficiente, necesitamos una inmunidad colectiva de alrededor del 80%. Con suerte, el próximo año, en algún momento al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, alcanzaremos este nivel”. De fondo, los temas estrella del año, y entre ellos, cómo no, la relación del gigante euroasiático con Occidente, y en especial con los Estados Unidos. Putin fue directamente al grano exigiendo garantías de seguridad “inmediatas” a EE.UU. y a la OTAN para rebajar la tensión con Ucrania, a quien acusó de aprovechar el apoyo de estos para planear una nueva ofensiva en los territorios del Donbás. “¿Y ustedes me exigen a mí alguna garantía? Son ustedes quienes deben darnos garantías. Ustedes, inmediatamente, ahora. Y no empantanarlas (las negociaciones) durante décadas”. Para el presidente ruso, la ampliación de la OTAN hacia el este es inaceptable, recordando la desaparición de la Unión Soviética y la promesa de la OTAN de no integrar a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. “Dijeron que no se iban a expandir, y se están expandiendo, no hay una seguridad equitativa”. “Nos han engañado con cinco expansiones. Les dijimos que habían prometido no ampliar al este, y ellos dijeron que eso no lo ponía en ningún papel”.

El premier ruso anunció que durante el próximo mes de enero comenzará una nueva ronda de negociaciones con Occidente en Ginebra, escenario del encuentro mantenido a mediados de este año con el presidente norteamericano, Joe Biden. “En este sentido, me gustaría enfatizar que en general hemos visto una reacción positiva hasta ahora, nuestros socios estadounidenses nos dicen que están dispuestos a iniciar esta discusión”, aseveró el presidente.

Ucrania sigue siendo el principal motivo de desencuentros entre Moscú y Washington, un país que formó parte de Rusia y que aprovecha toda ocasión para denunciar a su vecino de planear una inminente invasión. Ante una pregunta sobre el candente asunto, Putin aseveró que “Rusia no amenaza a nadie” y que el conflicto con Kiev ha crecido en los últimos meses por la decisión de EEUU de desplegar sus misiles a pocos kilómetros de la frontera rusa. “¿Acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de EEUU? No. Es EEUU quien ha venido a nuestra casa con sus misiles, y ya están en el umbral”, se lamentó el presidente ruso, preguntándose, “¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y EEUU o en la frontera entre México y EEUU?”. El mandatario ruso refrescó a memoria de los allí congregados recordando que EEUU también ha tenido sus “contenciosos territoriales”, en respuesta a quienes le acusan de haberse anexionado la península de Crimea en 2014. “¿A quién pertenecía Texas? ¿Y California? ¿Se han olvidado?”, se lamentó el inquilino del Kremlin, que citó los libros de historia informando de que Ucrania también fue creada por Vladimir Lenin cuando éste fundó la URSS en 1922, aunque en dicho territorio vivían entonces muchos rusos.

Durante la rueda de prensa, Vladimir Putin también abordó temas como el suministro de gas ruso a Europa, afirmando que el continente “ha creado sus propios problemas con el gas y debería resolverlos por sí mismo”, en alusión a la subida de precios de la que culpan a Moscú. El presidente dijo que sospecha que parte del gas ruso que se exporta a Alemania “se está revendiendo finalmente a Ucrania” tras pasar por Polonia.

Putin no pasó por alto las acusaciones vertidas a su gobierno por la falta de libertad en los medios de comunicación y las organizaciones catalogadas como “agentes extranjeros”, asegurando que, a pesar de calificarlas como tales por tener sospechas de que están subvencionadas por países extranjeros, “no prohibimos la actividad de estas organizaciones. Ya que tienen la posibilidad de seguir trabajando”. Respecto al opositor, Alexey Navalni, y su situación actual, el presidente ruso insinuó su intención de pasar página con el asunto de su envenenamiento, asegurando que “siempre ha habido, hay y habrá presos en cualquier país” y que “uno debería dejar de cometer delitos penales escudándose en actividades políticas”. “Con respecto al supuesto envenenado, hemos cursado múltiples peticiones oficiales desde la Fiscalía de Rusia, solicitando algunos materiales que lo confirmen, pero nada”.