Biden planea enviar hasta 5.000 soldados, destructores y cazas a Europa del Este para disuadir a Rusia

via REUTERS

FOTO: THE WHITE HOUSE

Estados Unidos debe responder esta semana por escrito a Rusia ante las demandas que le hizo sobre el cese de envío de material militar americano a Europa del este y la no ampliación de la OTAN en su antigua zona de influencia. Moscú se siente engañada porque EEUU le prometió, dice, en la década de los noventa, a no expandir tropas estadounidenses cerca de la frontera rusa; sin embargo, Vladimir Putin se siente traicionado y está dispuesto a adoptar medidas de fuerza para frenar a la OTAN y EEUU.

Al mismo tiempo que la diplomacia trata de evitar un conflicto bélico en Ucrania, el país más grande de Europa, la Casa Blanca sigue tomando medidas ante una posible escalada militar. En este caso, y según apunta el periódico The New York Times, el presidente Joe Biden está considerando desplegar miles de soldados, destructores y aviones de combate a los países Bálticos (miembros de la OTAN) y países como Polonia y Rumania. Muchos analistas temen que Putin pueda ordenar una incursión militar en el este de Ucrania si EEUU no complace sus exigencias a lo largo de esta semana.

Un misil ruso lanzado en unas maniobras militares en Orenburg en los Urales en diciembre AP

El presidente Biden está considerando desplegar varios miles de tropas estadounidenses, así como buques de guerra y aviones, a los aliados de la OTAN en el Báltico y Europa del Este, una expansión de la participación militar estadounidense en medio de los crecientes temores de una incursión rusa en Ucrania, según funcionarios de la administración.

El envío de tropas al este de Europa supondría un cambio de rumbo por parte de la Casa Blanca. Hasta ahora, Biden ha sido cauto e incluso ha hablado de una invasión rusa de una parte de Ucrania, no del país entero. Sin embargo, la falta de acercamiento e incluso de un acercamiento compartidos entre altos funcionarios rusos y norteamericanos apunta a una resolución armada del conflicto. Todo ello se produce en medio un rearme en la zona, con el envío de armamento de países europeos a Ucrania. De momento, Reino Unido y Estonia ha dado luz verde. También el Pentágono ha suministrado material bélico a las autoridades de Ucrania por valor de 2.000 millones de dólares en los últimos meses.

Exterior de la embajada de EEUU en Kiev FOTO: SERGEY DOLZHENKO EFE

El plan que le ha sido presentado a Biden no incluye el despliegue de soldados americanos en suelo ucraniano. El presidente de EEUU ha dejado claro que no desea involucrar a su país en otra guerra, algo que coincide con las expectativas de los estadounidenses, contrarios en una gran mayoría a que su país se vea envuelto un conflicto militar después del fracaso de Afganistán, donde EEUU sacó a sus tropas de forma abrupta el pasado agosto tras casi veinte años de ocupación militar.

Según The New York Times, este sábado, en el retiro presidencial de Camp David, altos funcionarios del Pentágono le presentaron a Biden varias opciones que acercarían mucho más los activos militares estadounidenses a la puerta de Putin. Las opciones incluyen el envío de 1.000 a 5.000 soldados a los países de Europa del Este, con el potencial de aumentar ese número diez veces si las cosas se deterioran.

Rusia ha desplazado a 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. Sus autoridades aseguran que Moscú no tiene intención de atacar al país vecino, pero recientemente ha planteado la “medidas de fuerza” si EEUU no acepta sus demandas para frenar la expansión de la OTAN en los países de la antigua Unión Soviética. Estas “medidas de fuerza” pueden implicar el envió de soldados a la zona de Donbás, de mayoría prorrusa en el este de Ucrania, pero también el despliegue de misiles nucleares tácticos en países amigos como Bielorrusia o en la región de Kaliningrado.

En una entrevista con la CBS, el secretario de Estado Antony Blinken, afirmó que aunque en EEUU “estamos involucrados en la diplomacia, estamos muy enfocados en desarrollar la defensa, desarrollar la disuasión”. Prueba de ello es que Washington a pedido la evacuación de todo el personal americano en la embajada de EEUU en Kiev citando la amenaza de una acción militar rusa.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que la Unión Europea no va a retirar a los diplomáticos de sus embajadas en la capital de Ucrania porque, asegura, mientras se mantiene activa la diplomacia hay que mantener abiertas las legaciones diplomáticas.

Pero después de años de andar de puntillas sobre la cuestión de cuánto apoyo militar proporcionar a Ucrania, por temor a provocar a Rusia, los funcionarios de Biden advirtieron recientemente que Estados Unidos podría apoyar una insurgencia ucraniana si Putin invade Ucrania .

Y el despliegue de miles de tropas estadounidenses adicionales en el flanco este de la OTAN, que incluye a Estonia, Letonia y Lituania, dijeron funcionarios de la administración de Biden, es exactamente el escenario que Putin ha querido evitar, ya que ha visto cómo la alianza militar occidental se acerca cada vez más. y más cerca de la propia frontera de Rusia.