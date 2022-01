La desaparición del joven Thami Bennani, un caso que conmociona Marruecos 15 años después

La desaparición, hace 15 años, del joven Thami Bennani, conmociona de nuevo a Marruecos. Un youtuber ha recordado el asunto, que estaría olvidado si no fuera por el valor y la constancia de su progenitora, una auténtica “madre coraje”, que luchó desde un principio para dar con el paradero de su hijo. Se ha lanzado un hashtag #justicepourthamibennani y numerosos famosos de Marruecos (deportistas, cantantes, actores, influencers...) han publicado su foto.

Thami tenía 17 años cuando fue visto por última vez el 14 de marzo de 2007 en Mohammedia (ciudad portuaria del oeste de Marruecos). Fue invitado a la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase. Se subió a un coche con cinco amigos (bajo la atenta mirada de su madre, Hayat Alami), y nunca regresó.

Desde el principio se difundieron rumores en el sentido de que Thami murió como consecuencia de una sobredosis, pero no se ha encontrado su cuerpo. No existe ninguna evidencia que avale esta versión. El caso ha estado en los tribunales durante 15 años y ha sido la madre de la víctima la que ha hecho la mayor parte del trabajo de investigación.

En 2019, logró que dos de los supuestos implicados confesaran. Dijeron que Thami murió esa noche. Pero las otras tres que le acompañaban siguen libres. La madre afirma que hay personas muy influyentes detrás de este caso que han bloqueado la investigación y a la justicia. Incluso, ha recibido amenazas de muerte si no retiraba los cargos contra los supuestamente implicados.

El juez que lleva el caso se va a jubilar dentro de unos días y, según comentan medios periodísticos, se teme que la investigación sufra nuevos retrasos. La historia parecía olvidada, pero, gracias a un youtuber marroquí, millones de ciudadanos se han interesado por el caso.

Sobre lo ocurrido aquella noche, existen varias versiones; la esgrimida inicialmente por los imputados, según la cual no habrían visto a Thami ese día, para admitir finalmente que sí estuvieron juntos, pero que “se había llevado drogas y habría muerto de una sobredosis”. Pero de dónde está el cuerpo, no se dice nada. Ante esta versión, los compañeros de clase de Thami, ex alumnos de secundaria que lo conocieron tanto como su mejor amigo, sostienen que nunca había tomado drogas ni psicotrópicos, informa Hespress.

Hay quienes en privado han hablado de que el chaval murió, después su cierpo fue quemado y arrojado al mar para que nunca apareciera. Esta versión nunca ha llegado a ratificarse si ante la Policía ni ante el juez. La investigación fue encargada a la Brigada de Policía Judicial, que trabaja en el asunto; pero aún no se han realizado varios peritajes solicitados por los familiares de la víctima, en particular el rastreo de las llamadas de ese día.