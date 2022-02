“República Dominicana tiene una paz social que no se ve en otros países de América Latina”

República Dominicana es el tercer país más seguro de América Latina y goza de una estabilidad política envidiable para muchos de sus vecinos. Los vientos soplan a favor de este viejo aliado de España, cuya economía creció a un ritmo del 12% en 2021. Con esta carta de presentación, Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, acompañado de representantes del sector privado, está de visita en Madrid, donde participó en el Foro de Inversiones España República Dominicana antes de atender a LA RAZÓN. Bisonó explicó a empresarios españoles algunos proyectos que pueden ser atractivos para nuestras empresas, como autopistas, plantas de energía o movilidad eléctrica, así como la construcción de un tren metropolitano en la capital del país.

¿Cómo son las relaciones bilaterales con España?

Las relaciones con España siempre han sido muy buenas independientemente del Gobierno que esté. España es y ha sido un aliado muy bien ponderado por los dominicanos. En el ámbito comercial, es un socio muy importante, el tercero. Tenemos un intercambio muy diverso, con sectores como el turismo y productos emblemáticos como el ron dominicano, el ron Barceló, pero también está el tabaco, el aguacate y el cacao, entre otros productos orgánicos.

¿Es República Dominicana un país más seguro que sus vecinos?

La República Dominicana no solo ofrece estabilidad social y estabilidad económica, con unas reservas de 13.000 millones de dólares, sino también estabilidad política. Tenemos una paz social que no se ve, lamentablemente, en otros países desde el polo sur como es el caso de Chile, con la sorpresa de un cambio en las elecciones, hasta Perú, donde hay un gobierno nuevo con cuatro cambios de gabinete en poco tiempo, sin perder de vista las expectativas en Colombia, con un posible cambio según las encuestas que pudiera ser radicalmente opuesto al gobierno actual. Ni hablar de El Salvador, de Nicaragua o de Venezuela y de otros países en la región que no muestran la fortaleza que tiene República Dominicana.

¿Qué hace atractivo al país?

Por su posición geográfica, República Dominicana es la puerta de entrada al mercado más grande, que son los Estados Unidos. Hay una gran oportunidad estando en el centro del Caribe y en un contexto interesante de gran cambio en la región que nos coloca en posición ventajosa gracias a los acuerdos que tenemos con Europa (Acuerdo de Asociación Económica, EPA por sus siglas en inglés) y el Caribe (Cariforum) además del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos).

República Dominicana es uno de los países con mayor crecimiento económico. ¿Cómo se explica?

Así es. El FMI y el Banco Mundial marcan un crecimiento para República Dominicana del 12% en 2021 y del 5,5% para el próximo año, lo cual está por encima de la media de América Latina, que es un 4%. Hemos entendido que tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, que supone alrededor del 90% del PIB. Eso genera confianza al inversor. Lo hemos visto durante la pandemia, donde hemos trabajado para ayudar a la fortaleza en el tiempo de un país que va en progreso.

¿En qué sectores puede apoyar España al desarrollo económico de su país?

España tiene ahora mismo una importante inversión en un sector, el turístico, pero creemos que se puede ir mucho más allá. El presidente Luis Abinader está enfocado en producir oportunidades de empleo de calidad no solo para dominicanos, sino también para los extranjeros. Nosotros tenemos demanda de materiales de construcción en todos los sentidos. Importamos de España metales, cerámicas, vehículos… pero puede ser mucho más. También estamos mejorando la agricultura y tenemos mucho que aprender de España con su aprovechamiento del agua y de las energías renovables.

¿Hasta qué punto la crisis política y social de su vecino Haití golpea a República Dominicana?

El efecto es la carga que tenemos. Lamentablemente son realidades que se mueven hacia República Dominicana. Nuestro presupuesto en salud tiene un impacto importante para atender a nuestros vecinos, pero República Dominicana no es una solución para el problema de nuestros vecinos. Podemos ser parte y acompañarlos y por eso el presidente Abinader reclama en los foros en los que participa atención y apoyo para Haití para dignificar esa situación.

¿Cree que el Socialismo siglo XXI puede tener una segunda oportunidad en América Latina?

En el contexto general, América es el hemisferio más rico en recursos naturales. Sin tener guerras de alta intensidad es sin embargo el que registra más muertes por otro tipo de violencia. Para hacer frente a ese desafío hace falta educación, sanidad, empleo, compromiso institucional, transparencia en la administración del erario público; pero lamentablemente, en los países en los que se ha aplicado la receta del socialismo del siglo XXI ha habido un retroceso. Ahí están los casos de Venezuela, Nicaragua y otros países que han llevado ese comportamiento. Nosotros queremos ser un acompañante y un ejemplo para el resto del continente con el liderazgo del presidente Abinader.

¿Ha cambiado la relación de EEUU con América Latina tras la llegada de Joe Biden?

Pueden hacer mucho más, lo hemos visto con la vacuna contra la covid. Tenemos una diáspora en EEUU que nos envía 10.000 millones de dólares anuales que participa en la democracia de ese país y sin embargo no pudieron darnos el apoyo de la vacuna. No vemos una participación firme de EEUU en problemas que pueden tener incidencia.