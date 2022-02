El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció este martes el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 como respuesta a la iniciativa del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer a los territorios separatistas prorrusos de Ucrania. “En el contexto de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno alemán detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 hasta nuevo aviso”, afirmó el canciller.

“No puede haber certificación” de esa infraestructura, afirmó Scholz en una comparecencia ante la prensa en Berlín en la que aseguró que “la situación ha cambiado” tras el reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Donbás. Scholz dijo que el Gobierno alemán y los de sus socios de la Unión Europea anunciarán “de manera coordinada” durante el día de hoy las sanciones que impondrán a Rusia por lo que denominó una “ruptura” de este país de los acuerdos internacionales firmados por Moscú en las ultimas décadas.

El canciller admitió que actualmente una cuarta parte del suministro energético de Alemania está basada en el consumo de gas y matizó que de él solo la mitad procede de Rusia; reconoció además que la decisión de impedir la entrada en funcionamiento de Nord Stream 2 tendrá consecuencias para el abastecimiento del país.

Sin embargo, añadió que ya se ha comenzado a abordar la cuestión de la “diversificación” de las fuentes de aprovisionamiento energético en el país y que esa iniciativa se enmarca dentro de una “tarea europea” en vista de la nueva situación creada por la actitud de Rusia en relación con Ucrania. Scholz aludió a que Alemania ya ha comenzado a diversificar su mix energético de manera que ahorrará la importancia de la procedencia de la energía generada por fuentes renovables, como la eólica, solar y el hidrógeno, y que por lo tanto el peso del gas se reducirá de todos modos.

En relación con la certificación del gasoducto explicó que, junto con el ministro de Economía, Robert Habeck, se procede ahora a valorar la situación creada por el cambio de la situación de la seguridad del aprovisionamiento energético y que a la luz de ello se valorará la certificación de la infraestructura.

El suministro a Europa no se verá afectado

El suministro de energía de Europa no se verá afectado por la detención del gobierno alemán del gasoducto Nord Stream 2, dijo el martes la Comisión Europea. “Nord Stream 2 aún no está funcionando, no está suministrando energía a Europa. No es una fuente de energía diferente, es una tubería diferente para un proveedor existente... No hay cambios en la situación actual”, dijo un portavoz de la Comisión a un periódico. rueda de prensa.

El gasoducto controlado por el gigante energético ruso Gazprom, ya terminado y construido con participación de empresas alemanas, está destinado a transportar directamente gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con entrada por territorio de Alemania y evita así el tránsito a través de Ucrania. El canciller Scholz solo en los últimos días abrió la posibilidad de incluir esa infraestructura en la consideración para la eventual respuesta a una invasión de Ucrania por parte de Rusia aunque no se había aludido expresamente a la suspensión de su certificación.

Su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, habló claramente este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich de esa posibilidad y dijo que Alemania estaba dispuesta “un alto precio” en la defensa de los valores que el Gobierno ruso pone en peligro con la Amenaza a Ucrania.

La Agencia Federal de Redes de Alemania anunció hace varias semanas que suspendió el proceso de certificación del gasoducto de forma provisional hasta que se cumplieran todos los trámites exigidos por las leyes alemanas y no se preveía contar con un permiso al menos durante el primer semestre de 2022.

Historia de un gasoducto polémico

Nord Stream es un sistema para transportar gas de Rusia a Alemania y otros países europeos a través del Báltico y consta de dos gasoductos: Nord Stream I, que empezó a funcionar en 2011, y Nord Stream II, que se terminó de construir el año pasado pero que no había recibido aún la licencia para entrar en funcionamiento. Nord Stream I es propiedad de un consorcio cuyo accionista mayoritario, con un 51 por ciento, es el gigante ruso Gazprom y el resto se lo reparten Winterhall Dea, E-on, Gasunie y Engie. Nord II pertenece en su totalidad a Gazprom.

Los planes de crear una vía a través del Báltico para transportar gas a Alemania -con lo que Gazprom se ahorraba pagar derechos por el paso a través de Polonia y Ucrania- se fraguaron en una época de excelentes relaciones entre Rusia y Alemania y entre el canciller de la época, Gerhard Schröder, y el presidente Vladimir Putin.

Schröder y Putin asistieron a la ceremonia de la firma del acuerdo entre las empresas el 11 de abril de 2005, unos meses antes de la derrota electoral del entonces canciller socialdemócrata por la conservadora Merkel y la formación de su primera gran coalición de gobierno. Inicialmente el proyecto fue apoyado por la UE pero en 2005 la situación cambió cuando, debido a facturas por pagar, Gazprom cortó el suministro de gas a Ucrania.

Para Alemania la ventaja del transporte a través del Báltico era que le garantizaba el suministro de gas y hacía que este no se viera afectado por posibles conflictos políticos con otros países. Tanto entonces como ahora para Alemania era clave garantizar el suministro de gas ruso debido a que con el proceso de abandono de la energía atómica, que se había iniciado en 2002 por decisión del gobierno roji-verde de Schröder. Se necesitaban alternativas mientras avanzaba el fomento de las renovables.

La transición eléctrica

El adiós a la energía nuclear se consumirá este año, con el cierre de las últimas tres plantas del país. Según el ministro de Economía y el Clima, el verde Robert Habeck, el 55 por ciento del gas que se utiliza en Alemania proviene de Rusia. Nord Stream II respondió al mismo principio de optimizar el transporte de gas ruso hacia Alemania e inicialmente se planteó como proyecto común de Gazprom con varias empresas europeas que, sin embargo, se retiraron del proyecto.

A los recelos de varios socios europeos -entre ellos, Francia- se sumaron las amenazas de sanción por parte de Estados Unidos, que finalmente se retiraron tras obtener de Merkel las dichas garantías respecto a Ucrania. La llegada al poder de Scholz al frente de su tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales, el pasado diciembre, se produjo en pleno recrudecimiento de la crisis ucraniana.

Sobre Scholz cayeron las presiones -dentro de su propio partido- para desvincularse del Nord-Stream II, mientras que Schröder lo defendía desde su condición de político retirado y acusaba a Ucrania de provocar “ruido de sables”.

La oposición conservadora ha aprovechado la ocasión para tratar de sacar los colores a los socialdemócratas, mientras que desde las actuales filas gubernamentales se argumenta que Merkel no se planteó detener el proyecto en sus 16 años en el poder, ni siquiera a raíz de la invasión de Crimea (2014).