Alexander Motyl, experto en Rusia y profesor de la Universidad de Rutgers, en Newark (EEUU), compara en este análisis al presidente ruso Vladimir Putin con Adolf Hitler por su ambición imperialista y nacionalista. Asimismo, explica la posición de China en la crisis de Ucrania y la postura del presidente de Estados Unidos Joe Biden después de que el Kremlin haya ordenado el envío de tropas al este de Ucrania.

¿Cuál puede ser el próximo paso de Putin con respecto a Ucrania?

Ahora que las tropas rusas están oficialmente en la región del este de Ucrania, es probable que Rusia orqueste nuevas provocaciones, culpe al gobierno de Ucrania y después adopte represalias mientras afirma que se está defendiendo la estabilidad de la región.

¿Cómo será la respuesta de EE UU a Rusia?

Sanciones duras. Las sanciones se centrarán en los bancos rusos y en los sectores clave de la economía. Pero la sanción más importante sería cerrar por completo North Stream. Alemania ya detuvo la certificación de Nord Stream 2, pero si Rusia inicia una guerra, entonces el gasoducto North Stream 2 estará muerto. La economía rusa sufrirá y crecerá el descontento popular. Una pregunta clave será la respuesta de China. No impondrá sanciones, pero no se contentará con una guerra.

¿Está Putin rediseñando las fronteras europeas?

Claramente quiere la destrucción de Ucrania. Él y Lavrov lo han dicho. No está claro si eso sucederá como resultado de una invasión masiva o paso a paso. La Rusia de Putin es oficialmente una potencia revisionista que ha declarado abiertamente que quiere destruir Ucrania y cambiar las fronteras de Europa. Putin se ha convertido en la versión actual de Hitler. Tanto Hitler como Putin llegaron al poder en países que habían perdido sus imperios, experimentaron catástrofes económicas y se sintieron humillados. Ambos prometieron volver a hacer grandes a sus países. Tanto Hitler como Putin construyeron ejércitos fuertes y en los dos casos utilizaron a las minorías que vivían en otros países para comenzar guerras. Ambos destruyeron la democracia, comparten una ideología imperialista y son líderes autocráticos con culto a la personalidad.

¿Es viable el ingreso de Ucrania en la OTAN y la UE a largo plazo?

La OTAN ha declarado en sus documentos que los aspirantes a formar parte del club no deben tener disputas territoriales, lo cual significa que Ucrania no puede ser miembro mientras Crimea y el Donbas estén ocupados por Rusia. En definitiva, eso supone que Rusia ya posee un derecho de veto sobre la membresía de Ucrania. La UE, por otro lado, no representa una amenaza de seguridad para Rusia, y debería declarar abiertamente que estaría dispuesta a aceptar a Ucrania.

¿Cuál es el enfoque de Biden en este conflicto?

Hasta ahora, Biden ha sido duro. La pregunta desde este momento es si castigará a Rusia con sanciones de inmediato o esperará hasta que se produzca una invasión.

China no ha condenado el envío de tropas de Rusia a Ucrania. ¿Es Pekín el verdadero ganador de este conflicto?

No ha condenado el envío de tropas, pero China ha defendido, explícitamente, el derecho de Ucrania a la soberanía y la integridad territorial. China gana si no hay guerra. En caso de guerra, China pierde ya que tiene mucho comercio con Ucrania, que también figura de manera importante en su planes de la ruta de la seda