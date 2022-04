“Si Finlandia y Suecia solicitan entrar en la OTAN, serán bienvenidos”, anuncia Stoltenberg

Los aliados de la OTAN darían la bienvenida a Finlandia y Suecia en la alianza si deciden unirse, pero cualquier movimiento depende de las dos naciones, ha señalado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Son ellos los que deben decidir, por supuesto, pero si lo solicitan, espero que 30 aliados les den la bienvenida”, aseveró Stoltenberg en una conferencia de prensa recogida por la agencia Reuters.

El secretario general de la Alianza explicó que la OTAN probablemente encontraría formas de “abordar las preocupaciones que puedan tener sobre este período intermedio entre haber solicitado la membresía y hasta que la última ratificación (por parte de los aliados) haya tenido lugar”, refiriéndose a las posibles represalias rusas antes de que ambos países estuvieran totalmente bajo la protección de la OTAN.

En Finlandia, la primera ministra Sanna Marin, indicó este fin de semana que la decisión sobre la adhesión o no a la Alianza Atlántica se tomará “pronto” y apuntó a que sería durante “esta primavera”. Lo cierto es que las últimas encuestas muestran que la mayoría del país apoya unirse a la OTAN, una unanimidad que no existía antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Finlandia comparte frontera con Rusia y ya fue atacada por las tropas soviéticas en la primera mitad del siglo XX.

En Suecia, el apoyo también ha aumentado a un 50% desde el inicio de la guerra, pero aún no es tan mayoritario, por lo que las autoridades suecas aún no tienen tan clara su postura respecto a formar parte de la Alianza. Lo cierto es que la seguridad y la defensa sí han pasado a ser una de las preocupaciones de la sociedad sueca que no ha dudado en rearmarse y aumentar el presupuesto de defensa.