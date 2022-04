La ruleta rusa que condenó a los vecinos de Bucha a una muerte segura

Los relatos de testigos de crímenes cometidos por soldados rusos siguen saliendo a la luz en la ciudad de Bucha y en las localidades contiguas. Un vecino de esta ciudad de 30.000 habitantes, situada al noroeste de Kiev, contó a un canal local de Telegram cómo él y sus colegas fueron sacados del refugio en el que se escondían. Los soldados rusos comprobaron si alguien tenía tatuajes con algún símbolo nacionalista. No encontraron nada. Entonces revisaron sus teléfonos. Si las tropas rusas hallaban algo que no les gustaba, le disparaban en el lugar. De quince hombres solo seis salieron con vida.

Hay más pruebas del horror. Un nuevo video, capturado por un dron por el ejército ucraniano y verificado por el New York Times, muestra el asesinato de un civil en Bucha que caminaba por la calle junto a su bici a finales de febrero. Varios tanques, marcados con signos V de las tropas rusas, dispararon contra el civil, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de su bicicleta exactamente en el mismo lugar varias semanas después.

En un jardín de una casa en Bucha encontraron los cuerpos sin vida de Serhiy, su cuñado Roman, que había recibido un disparo en la cabeza, y otro civil

A pesar de tener numerosas víctimas, Bucha pudo evitar la destrucción física que sufrieron las localidades de Borodyanka y Hostomel. El alcalde de Borodyanka ha relatado que una primera columna rusa en la ciudad disparó al menos a ocho personas con tanques y ametralladoras mientras pasaba camino a Kiev. Luego, varios edificios residenciales fueron bombardeados por la aviación y muchos se derrumbaron dejando a sus residentes enterrados bajo los escombros. La siguiente columna rusa disparó contra las personas que intentaban salvar a los que estaban atrapados. En Hostomel, que vivió intensos combates alrededor de su aeropuerto, todavía se desconoce el paradero de unos 400 de sus residentes.

Las autoridades locales de Trostianets, en la región de Sumy, dicen que aún no han encontrado todos los cuerpos, si bien se teme que el número de fallecidos sea superior a 50. El periódico The Guardian revela el alcance de los daños en esta localidad, con imágenes que muestran los restos carbonizados de edificios con grafitis dejados por las tropas rusas. Durante la ocupación, los soldados rusos causaron destrozos en las propiedades de los vecinos. Alguno se han disculpado. La dueña de un salón de belleza lamentó el pillaje al que fue sometido su negocio. Al parecer, los soldados rusos robaron tintes, esmaltes, un sofá e incluso bombillas; solo dejaron el acondicionador colgando de la pared ya que no pudieron cortar los cables.

Mapa con la situación de la guerra en Ucrania el 6 de abril de 2022 (Estado a las 10:00 horas). El jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitski, ha confirmado a última hora de este martes nuevos ataques aéreos y explosiones en las regiones de Leópolis y Dnipropetrovsk en Ucrania, según ha confirmado la prensa ucraniana. 06 ABRIL 2022

Otra vecina contó que su esposo, padre de seis niños adoptivos, salió a buscar un lugar para cargar sus teléfonos en los primeros días de la ocupación y que nunca regresó. Más tarde se supo que recibió un disparo en el corazón y en la cabeza y que le rompieron los huesos de los dedos. No hace mucho tiempo, la ciudad simpatizaba con sus vecinos rusos, pero los nombres de “bárbaros” o “cerdos” son ahora la forma más suave de dirigirse a ellos.

Mientras Ucrania se esta enterando de los crímenes cometidos por las tropas rusas, sus regiones orientales siguen siendo blanco de intensos bombardeos y combates. La incursión rusa hacia Barvinkove en la región de Jarkiv se ha estancado. Sin embargo, el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, pidió una vez más a todos los civiles que evacuaran “mientras aún hay tiempo”. Las ciudades de la región han estado bajo incesantes bombardeos de artillería y aviación. Se espera un gran asalto terrestre en los próximos días o semanas, ya que Rusia está decidida a conquistar las regiones enteras de Lugansk y Donetsk.

Vecinos de Bucha reciben alimentos tras la retirada de las tropas rusas

En el sur, las tropas ucranianas informaron que recuperaron tres pueblos en la región de Jerson en un avance desde la dirección de Kryvyi Rig. Jerson sigue siendo el único centro regional capturado por los rusos hasta ahora con sus avances hacia Mykolaiv en gran medida estancados. Los residentes locales han protagonizado protestas pacíficas en repetidas ocasiones contra la ocupación, dispersados violentamente por las tropas rusas. Se desconoce el paradero de decenas de activistas y políticos.

Los ataques con misiles rusos han tenido como objetivo otras ciudades de Ucrania durante la noche. Según los informes, una planta y un depósito de gasolina fueron destruidos en la región de Dnipto, mientras que Rusia continúa destruyendo sistemáticamente la infraestructura ucraniana. Dos misiles fueron interceptados por las unidades de defensa aérea locales en la región occidental de Leópolis.

Mientras tanto, los residentes de Chernigiv disfrutaronn de las primeras noches tranquilas después de más de un mes de bombardeos que han dejado gran parte de la ciudad destruida. La ayuda humanitaria de fuentes ucranianas e internacionales ahora está llegando a la ciudad. Muchos de los que huyeron están ansiosos por regresar a la ciudad, pero las autoridades locales los instan a esperar mientras se restablece la electricidad, el agua corriente y el gas en toda la ciudad.