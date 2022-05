Los aliados de la OTAN no dan el visto bueno todavía a abrir negociaciones con Suecia y Finlandia

La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN no concita el consenso necesario entre los 30 aliados tras la primera reunión del Consejo Atlántico que ha revisado la candidatura de ambos países escandinavos a entrar en la alianza militar, han confirmado fuentes aliadas a Europa Press.

Los aliados no han dado el visto bueno a abrir negociaciones con Helsinki y Estocolmo, por las reticencias de Turquía, han informado las fuentes consultadas, que alega vínculos de ambos países escandinavos con con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización kurda considerada terrorista para Ankara.

El órgano de decisión de la OTAN, que reúne a todos los aliados, ha mantenido este miércoles una primera reunión en la que los miembros de la organización tenían en su mano dar luz verde al inicio de las conversaciones de adhesión con Suecia y Finlandia.

Los miembros han estudiado la candidatura tan solo unas horas después de que los dos países nórdicos hayan entregado este mismo miércoles al secretario general, Jens Stoltenberg, la solicitud formal de ingreso en la Alianza Atlántica.

Ahora se espera que Stoltenberg mueva ficha y abra consultas con los aliados para desbloquear la situación, han apuntado las fuentes. Debido a la amenaza rusa y que ambos candidatos son los socios más cercanos a la OTAN y ya participan en ejercicios y misiones, el ingreso de Suecia y Finlandia se espera rápido si no surgen trabas como las que ha comenzado a poner ya sobre la mesa Turquía, que amenaza con vetar la entrada.

Este mismo miércoles, Stoltenberg ha asegurado que hay que tener en cuenta los intereses de seguridad de los 30 aliados, pero ha pedido a los miembros de la OTAN aprovechar el “momento histórico” que representa la entrada de Suecia y Finlandia en la organización.

“Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la expansión de la OTAN. Estamos de acuerdo en que debemos estar juntos y en que es un momento histórico que debemos aprovechar”, ha subrayado el ex primer ministro noruego, tras recibir la solicitud de ingreso, al tiempo que ha instado a revisar pronto la candidatura y “llegar a conclusiones rápidamente”.

Lo que quiere Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insistió hoy en defender su veto a la entrada en la OTAN de Finlandia y, sobre todo, Suecia, países a los que acusa de apoyar a terroristas kurdos, y advirtió de que no cometerá en esta ocasión el error que fue, a su juicio, permitir el acceso de Grecia. “A un musulmán no se le puede morder dos veces”, afirmó. “No vais a entregar a los terroristas pero pedís entrar en la OTAN. No podemos decir ‘sí’ a privar de la seguridad a esta organización de seguridad”, advirtió el líder turco en un discurso ante los diputados de su partido, el islamista AKP.

Erdogan acusa a las dos democracias escandinavas, que ha solicitado oficialmente su entrada en la Alianza, de dar cobijo a militantes y políticos kurdos que Ankara considera terroristas.

El presidente afirmó que Suecia se niega a extraditar a 30 “terroristas” reclamados por Ankara.

“Este error se cometió ya una vez con Grecia. Grecia y Francia dejaron la OTAN y, desafortunadamente, dijimos sí a su entrada posterior. A un musulmán no se le puede morder dos veces”, dijo el presidente.

Aunque Grecia y Turquía, enemigos históricos, entraron en la Alianza en 1952, Grecia abandonó el mando militar tras acusar a la Alianza de no impedir la intervención turca de 1974 en Chipre.