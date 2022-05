El Estado Islámico insiste: que nadie se equivoque, esto es una guerra de religión

Hay una resistencia, que no se termina de entender, a definir el terrorismo yihadista como una guerra de religión, como si tal reconocimiento conllevara la adopción de medidas que no apetece tomar. La realidad es la que hay y, casi a diario, el estado Islámico (ISIS, Daesh) ilustran sus redes sociales con el asesinato de cristianos por el mero hecho de serlo.

Los que lo tienen claro son los yihadistas y así lo publican en su semanario oficial, cuyó número 340 ha aparecido esta madrugada. “Lo que sucedió y está sucediendo es solo un capítulo de una guerra furiosa librada por los infieles y los apóstatas contra la fe del Islam”, aseguran.

En función de ello, actúan, de acuerdo con sus posibilidades y, cuando puedan, extenderán sus ataques a occidente. Esta misma semana se ha evitado un atentado yihadista en Francia.

Isis subraya la falsedad de los que afirman que “las guerras que asaltaron los países musulmanes no fueron en su origen guerras ideológicas, sino guerras políticas, soberanas o económicas por riquezas, minerales y represas, o patriotas en cruces y fronteras...”. “Después de décadas de falsificar la historia y distorsionar el credo, surgieron personas que ven en la “patria” una deidad”.

“Los herejes de nuestro tiempo rechazan la palabra final de Dios Todopoderoso, y su justicia es justicia en los cristianos incrédulos (…) La infidelidad de los cristianos es un tema definido, no un tema especulativo, un tema aparente y no oculto Entonces, ¿si los seguidores del Islam no saben eso? ¿Qué saben ellos sobre el Islam? ¿Saben que el cristiano infiel es un mártir en el cielo y el musulmán yihadista es un forastero en el fuego? ¿Son ignorantes o recalcitrantes?.

“Dios Todopoderoso nos ordenó invocar en cada oración diciendo: guíanos al camino recto; el camino del Islam, y que nos evite el camino de (los iracundos) que son los judíos, y el camino de (los perdidos) que son los cristianos”, concluyen