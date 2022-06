Ecuador reduce el precio de los combustibles tras dos semanas de protestas

Tras semanas de protestas en Colombia por el encarecimiento en el costo de vida, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció el domingo la nueva medida que la reducirá el precio de los combustibles como la gasolina y el diésel.

“Hemos decidido reducir el precio de la gasolina Extra y Eco País, de 85 octanos, bajará de 2,55 a 2,45 dólares por galón (3,7 litros), mientras que el diésel se reducirá de 1,90 a 1,80 dólares por galón.

Las manifestaciones comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

El movimiento indígena pedía el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

No obstante, la reducción es inferior a la demanda del movimiento indígena, principal promotor de las protestas que comenzaron hace dos semanas, que exigen que el precio del galón de las gasolinas mencionadas se fijase en 2,10 dólares y el del diésel en 1,50 dólares.

Hasta el momento, la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.

Lasso durante su discurso aseguró que el viernes se había llegado a un acuerdo para que los miembros del movimiento indígena puedan volver a sus comunidades.

PÉRDIDAS DE 500 MILLONES DE DÓLARES

Tras casi dos semanas de manifestaciones en contra el Gobierno, el Ejecutivo ecuatoriano estimó que las pérdidas alcanzan los 500 millones de dólares.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, señaló en una rueda de prensa que el sector privado ha dejado de facturar en ese periodo unos 225 millones de dólares, producto especialmente de los cortes de carreteras y bloqueos de vías.

Esa cifra para el sector privado crece cada día de 40 a 50 millones, a medidas que se prolonga la situación a nivel nacional, según destacó Prado.

El titular de la cartera de Producción también cifró en 90 millones de dólares el lucro cesante para el comercio ecuatoriano, con Quito y Cuenca como las ciudades más afectadas al reportar ventas en un 60 % por debajo de lo normal.

EL PRECIO DE LA GASOLINA SE DISPARA EN LATAM

El precio de la gasolina ha aumentado en todo el mundo, pero uno de los países que más lo sufre es el Perú. De acuerdo un estudio publicado por Bloomberg, los peruanos son quienes pagan más por este combustible en todo América Latina.

En contraste, el sitio GlobalPetrolPrice, que toma como referencia la de 95 octanos, arrojo que el país en América Latina que tiene los precios más altos es Uruguay, que paga por galón 7,65 dólares americano

Hasta el 21 de junio, Perú, por galón gasta US$ 6,2, es decir, alrededor de 23 soles, esta cifra en días ha aumentado hasta los 30 soles en los últimos días. Brasil (US$ 5,8), seguidamente viene Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

Según Bloomberg, que Colombia tenga una de las gasolinas más baratas de la región es gracias a los subsidios a los combustibles que instauró el gobierno de Iván Duque, quien le dejará la Presidencia al recién electo Gustavo Petro.