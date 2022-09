Steve Bannon se entrega a la Fiscalía de Nueva York

La promesa de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, extendida por Trump y su círculo más cercano durante la agresiva campaña electoral de 2016, ha terminado pasando factura a su entonces estratega y aliado más cercano. Stephen Bannon, 68 años, se enfrenta ahora a dos delitos graves de lavado de dinero, otros dos cargos de conspiración y otro delito grave de intriga por fraude en la operación de recaudación de fondos sin fines de lucro que se habían destinado a ese fin electoral.

Bannon se entregó a las autoridades ayer al mediodía en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, a la espera de que se presentaran los cargos contra él pocas horas más tarde. De ser condenado por un juez, el acusado podría enfrentarse a una sentencia máxima, por el cargo más grave, de entre cinco y 15 años.

«Stephen Bannon actuó como el arquitecto del esquema millonario para defraudar a miles de donantes en todo el país, incluidos cientos de residentes de Manhattan», afirmó Alvin L. Bragg, el fiscal del distrito.

La acusación formal contra Bannon ha presentado esos delitos contra el aliado del ex presidente, a quien concedió el perdón en enero de 2021, indultándolo justo antes de salir de la Casa Blanca. A la Fiscalía no le encaja el esquema de fraude de financiación colectiva perpetrado por Bannon en su desempeño como asesor principal del candidato a la presidencia por el Partido Republicano y posterior presidente.

A pesar de haber sido indultado por Trump, los fiscales federales acusaron a Bannon hace dos años de perpetrar un gran fraude ayudando a diseñar un conducto financiero con el objetivo de desviar fondos de donantes hacia un proyecto de muro fronterizo pagado por miles de donantes directamente a las cuentas bancarias personales de los fundadores de dicho proyecto.

Las pruebas presentadas durante el juicio por uno de esos fundadores dejaron en evidencia a Bannon como conspirador principal para supuestamente mover ese dinero procedente de las donaciones a través de su propia organización sin ánimo de lucro. Aunque el ex asesor político del ex presidente republicano no llegó a ser juzgado. Los cargos presentados ahora por los fiscales de Nueva York son el ejemplo más reciente de los esfuerzos de las autoridades por controlar el proceso de perdón presidencial en casos como este, cuando el receptor de un indulto federal también habría podido infringir las leyes estatales. A pesar de haber calificado dichos cargos presentados contra él de «falsos» y asegurar que «esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal» a través de un comunicado emitido previamente, Bannon decidía entregarse a las autoridades. En agosto de 2020.