Citas médicas suspendidas y supermercados cerrados por el funeral de Isabel II

El funeral de la Reina Isabel II ha provocado la cancelación de miles de citas hospitalarias, funerales, representaciones teatrales y el cierre de museos, supermercados e incluso bancos de alimentos.

Varios fideicomisos del NHS, incluidos los hospitales de Bedfordshire y los hospitales universitarios de Norfolk y Norwich y la junta de salud de Aneurin Bevan en Gwent fueron de los primeros en confirmar la cancelación de las citas planificadas el lunes.

Los servicios de emergencia, urgencia y cáncer seguirán funcionando en estas y otras áreas, pero solo funcionará un servicio de rutina reducido.

Las operaciones canceladas incluyen reemplazos de cadera y rodilla, cirugía de cataratas, controles de maternidad y algunos tratamientos contra el cáncer. Las cancelaciones se sumarán a las crecientes listas de espera de los hospitales que alcanzaron un récord de 6,8 millones de personas en julio, según las últimas cifras.

La Asociación Nacional de Directores de Funerarias dijo que si bien algunos funerales planeados se llevarán a cabo el lunes, otros se pospusieron. Dijo que la decisión de cambiar las fechas había sido liderada por las familias en duelo involucradas.

En un comunicado informó que “La mayoría de los servicios funerarios reservados para el 19 de septiembre se habrán organizado hace muchas semanas, por lo que los directores de funerarias y los cementerios/crematorios están trabajando con las familias para encontrar el mejor enfoque para cada uno”.

Varios bancos de alimentos, desde Widnes hasta Bournemouth, también estarán cerrados el lunes.

La mayoría de los principales museos también cerrarán sus puertas el lunes. Incluyen todos los museos Tate, el Museo Británico, la Galería Nacional, el V&A y el Museo de Historia Natural. En un comunicado, Tate dijo: “Como muestra de respeto, todas las galerías Tate cerrarán el día del funeral”.

Y National Museums Scotland dijo que todos sus museos estarán cerrados el lunes “como muestra de respeto”.

Varias producciones teatrales también han cancelado funciones el día del funeral. Incluyen musicales del West End como “Mamma Mia” “Hamilton”, “El fantasma de la ópera” y “Mary Poppins”.

La gira británica de “Les Misérables” también se canceló y el National Theatre estará cerrado todo el día el lunes. Otras actuaciones canceladas incluirán Back to the Future, Only Fools and Horses, Moulin Rouge!, Grease, Antigone, The Book of Mormon y To Kill a Mockingbird.

Center Parcs enfureció a los turistas al pedirles que abandonaran cinco de sus sitios el lunes.

Mientras tanto, Morrisons, Marks & Spencer, Co-op, Lidl y Asda se han convertido en los últimos minoristas en confirmar que cerrarán sus tiendas el lunes.

Morrisons dijo que todos sus supermercados de Reino Unido cerrarán el lunes. M&S dijo que cerrará las tiendas y también detendrá las entregas a los clientes, ya que permite que los empleados presenten sus respetos.