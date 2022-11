Las elecciones intermedias de 2022 son unas de las más importantes y vigiladas de la historia reciente. Están en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes, 34 escaños del Senado y 36 gobernadores estatales. Al cierre de esta edición, tanto el destino de la Cámara como el del Senado estaban en juego.

Los republicanos solo necesitan un escaño en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para dar la vuelta a cada Cámara. La mayoría de las elecciones de mitad de mandato favorecen al partido que no está en el poder, por lo que las encuestas y los expertos predijeron un tsunami republicano en todos los ámbitos. Los resultados muestran que los conservadores no consiguieron tantas victorias como se esperaba. Sin embargo, tal y como se predijo, los republicanos probablemente ganarán la Cámara de Representantes por un margen muy estrecho, y el Senado está todavía demasiado empatado. De hecho, la muy disputada carrera en Georgia se dirigirá a una segunda vuelta en diciembre, por lo que es posible que no sepamos el resultado del Senado hasta dentro de un mes.

Lo que hace que este ciclo electoral sea importante es que se produce después de los atentados del 6 de enero y tras las elecciones de 2020, en las que muchos republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, hicieron falsas afirmaciones de fraude electoral.

Los demócratas y el presidente Joe Biden impulsaron la narrativa de que esta elección es sobre la democracia, mientras que varios republicanos respaldados por Trump pusieron en duda el sistema electoral de EE UU. Tanto el expresidente Trump como Biden estaban en cierto modo «en la papeleta». El público suele votar en las elecciones de mitad de período en función de su opinión sobre la Administración actual.

Pero Trump también ha estado muy presente en las elecciones haciendo campaña por varios candidatos y dando fuerte respaldo a republicanos como el escritor JD Vance, de Ohio, que no es de extrañar que ganara anoche un escaño en el Senado, el presentador de programas de entrevistas Dr. Mehmet Oz, de Pensilvania, que perdió su candidatura al Senado, y la ex estrella del fútbol americano Herschel Walker, de Georgia, que también se presentó al Senado (y que se dirige a una segunda vuelta en diciembre). El derecho al aborto, la inflación y la delincuencia fueron temas sustanciales que motivaron a los votantes en las urnas. Sin embargo, esta elección, más allá de las políticas sustantivas nos dice algo sobre el estado de la democracia en EE UU, así como qué dominio puede tener todavía el trumpismo.

La primera demócrata en caer anoche fue la representante de Virginia Elaine Luria, una veterana de la Armada que forma parte del comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero. Sin embargo, esa pérdida puede estar más relacionada con la redistribución de distritos que la obligó a competir en uno más dominado por los republicanos, que con su papel en el comité de la Cámara que investiga el 6 de enero. Las carreras por el puesto de gobernador también ofrecen un clima campaneante. En una carrera muy seguida, Brian Kemp (R) ganó la gobernación de Georgia contra la estrella demócrata en ascenso Stacey Abrams (D). El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), y el gobernador de Texas, Greg Abbott (R), dos posibles futuros candidatos presidenciales republicanos, mantuvieron sin sorpresa sus gobernaciones. La victoria de DeSantis tiene importancia ya que proyecta un tipo de trumpismo, sin Trump, y es una mayor amenaza para los demócratas, porque es una persona con conocimientos de Política y tiene mayor habilidad que Trump.

Por otro lado, en el bastión demócrata del estado de Nueva York, Kathy Hochul (demócrata) ganó como primera mujer gobernadora del estado, pero no sin una dura carrera que parecía bastante reñida justo antes de las elecciones. La cercanía de la carrera sorprendió a muchos. En Arizona hay otra carrera por la gobernación entre la candidata republicana respaldada por Trump, Kari Lake, que ha pregonado la «gran mentira» de unas elecciones fraudulentas en 2020, y Katie Hobbs (D). A medianoche, Hobbs tomaba la delantera y Lake ya hacía comentarios públicos que arrojaban sospechas sobre la elección en un intento de erosionar la democracia.

Las elecciones más caras de la historia

Lo que está en juego para Estados Unidos en estas elecciones de mitad de mandato no es solo la agenda de Biden, sino, como ha advertido Biden, la propia democracia. Estas elecciones han sido las más caras, con un coste previsto de 16.700 millones de dólares a nivel estatal y federal. Más dinero en la política y más dinero oscuro en la política nunca es bueno para la democracia.

Lo más perjudicial serán las teorías conspirativas que surgirán después de las elecciones. ¿Cuántos republicanos que perdieron dirán que la votación estaba amañada y cuántos demócratas dirán que hubo supresión de votantes? El cuestionamiento del proceso democrático desde ambos lados de los pasillos no es saludable para la democracia, especialmente después de un intento fallido de golpe de Estado el 6 de enero. Si los republicanos se hacen con el control de la Cámara de Representantes, veremos que se hace poco para abordar el 6 de enero y probablemente se investigue a los que actualmente investigan el 6 de enero. Como advirtió Biden, la democracia pende realmente de un hilo. Estas elecciones intermedias tienen consecuencias no solo para la política, sino para el propio tejido sobre el que se construyó Estados Unidos: la democracia.