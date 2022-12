Taiwán cree que China quiere otro “pretexto para practicar un ataque” a la isla

Joseph Wu, ministro de Exteriores de Taiwán, asegura que China se está preparando para encontrar otro “pretexto para practicar su futuro ataque” en la isla. El canciller taiwanés sugirió que las comunicaciones a través del Estrecho pueden disminuir aún más ahora que el presidente chino Xi Jinping ha confirmado su tercer mandato tras llevar a cabo una serie de purgas políticas de miembros del Partido Comunista.

En una entrevista con el diario británico The Guardian en Taipei, Wu dijo que la amenaza militar china se estaba “volviendo más grave que nunca antes”, con un aumento de las incursiones de aviones de combate en la zona de defensa de Taiwán desde 2020 que se ha multiplicado por cinco. La última prueba a gran escala se llevó a cabo el pasado mes de agosto tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En ese momento, el Ejército Popular de Liberación (EPL) realizó prácticas militares simulando un ataque a la “isla rebelde”. “Estamos seguros de que los chinos pueden querer usar otro pretexto para practicar sus futuros ataques contra Taiwán. Así que esta es una amenaza militar contra Taiwán”, dijo Wu.

El ministro explicó que además de la amenaza bélica, Pekín ha aumentado la presión para anexionar la isla usando la coerción económica, los ataques cibernéticos, la guerra cognitiva y legal, y los esfuerzos diplomáticos para aislar a Taiwán internacionalmente.

Las incursiones militares chinas sobre la zona de defensa aérea de Taiwán han pasado de 380 aviones de combate chinos en 2020 a más de 1.500 este año. Existe un riesgo de accidentes que podrían provocar una escalada. Tales incidentes en el pasado se han reducido a través de las comunicaciones a través del Estrecho, pero después de que la actual presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, fuera elegida en 2016, Pekín rompió los lazos oficiales.

Sobre el tercer mandato de Xi tras la celebración del XX Congreso del Partido y las purgas de facciones rivales dentro del partido comunista, Wu explicó que se debe a que “el sistema de gobierno chino se ha vuelto más autoritario. No es como en los viejos tiempos cuando la academia normal podía escribir recomendaciones al gobierno central y ponerse en contacto con los legisladores y decirnos cuál es el pensamiento de los principales líderes, cosas así”, dijo.

“En estos dos años, estamos viendo que la academia china tiene miedo de decir cosas diferentes a la propaganda china. Y nos dijeron de una manera muy franca que ya no están conectados con el gobierno central, o incluso si pueden conectarse con las burocracias gubernamentales, esas burocracias ya no parecen tener la confianza del líder máximo”. “Él es el líder supremo y no hay nadie más que lo desafíe en este momento”.