La UE se abstiene de reclamar a Israel un alto el fuego en Gaza

La Unión Europea va, poco a poco, endureciendo su lenguaje respecto al conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Si hasta hace relativamente poco la expresión “alto el fuego” era prácticamente un tabú para varias delegaciones europeas como Alemania, Hungría, Austria o República Checa ya que consideraban que esto ponía en cuestión el derecho de Israel a defenderse, ahora este término va abriéndose paso. Esta noche, los líderes europeos consensuaron reclamar en el borrador de conclusiones del Consejo Europeo de primavera una “pausa humanitaria que lleve a un alto el fuego sostenible”

“Debemos asegurarnos de que el conflicto no se extiende a una región más amplia”, ha asegurado el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su entrada a la reunión a la vez que urgía a Israel a no emprender una ofensiva sobre Rafah. Alemania también ha cambiado su discurso en los últimos días y ahora el canciller Olaf Scholz no tiene problemas en utilizar la expresión alto el fuego, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que durante las primeras semanas tras el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás enfadó a buena parte del club comunitario que consideró su postura muy pro-israelí. En el mes de octubre, los líderes europeos llegaron a un acuerdo para utilizar la expresión “pausas humanitarias” y en el mes de diciembre renunciaron a un texto común debido a las fuertes divergencias entre las capitales.

“Europea necesita liderar y no seguir y es claro que es la hora para nosotros de ser claro, de pedir un inmediato alto el fuego, demandar la liberación de los rehenes y poner a todo el mundo en el camino para las negociaciones sobre la solución de dos Estados”, ha asegurado el primer ministro belga, Alexander De Croo.