«Aceptar un acuerdo con Hamás no es la preferencia de Netanyahu»

¿Cree que las protestas conseguirán que Netanyahu llegue a un acuerdo con Hamás para intentar salvar a los rehenes?

Dependerá de cuánto duren las protestas, de cuál sea su magnitud y de hasta qué punto piense el gobierno de Netanyahu que su destino político depende del apoyo de la gente que ahora protesta contra su reticencia a llegar a un acuerdo. No estamos seguros de hasta qué punto Netanyahu considera a los manifestantes en las calles como su base electoral, por lo que hasta que esto se vuelva intolerable podría intentar ignorarlos. También depende de hasta dónde estén dispuestos a llegar los manifestantes para desafiar a Netanyahu, incluso económicamente (como el bloqueo del aeropuerto Ben Gurion). ¿O están dispuestos a bloquear los emplazamientos militares para impedir, digamos, que se descargue la munición y se envíe a Gaza? Si esto se convierte en una demanda constante, con personas que se manifiestan en las calles o en lugares tan significativos día tras día, podría existir la posibilidad de que el gobierno se sintiera un poco más obligado a llegar a un acuerdo. Lo que sabemos casi con certeza es que aceptar el acuerdo no es la preferencia de Netanyahu y podría darse el caso de que consiga seguir su propio plan.

¿Es probable que el primer ministro pierda el apoyo de sus socios de gobierno en un futuro próximo?

Depende de qué socios estemos hablando. El sentimiento general en Israel se ha inclinado hacia la extrema derecha y, entre sus socios, Netanyahu parece un elemento de equilibrio positivamente moderado. El apoyo a Netanyahu, a pesar de todo, está en un nivel suficientemente alto. Puede que la opinión pública le cuestione su enfoque del acuerdo y la devolución de los rehenes, pero no la destrucción de Hamás que, como ya hemos entendido, se considera igual a la destrucción de Gaza junto con sus civiles y la expulsión del resto. Quien no quiso apoyar a este gobierno lo abandonó, mientras que el propio Netanyahu sigue en pie.

¿Cree que un gobierno israelí diferente habría gestionado esta guerra de forma muy distinta?

Adivinar es un trabajo poco agradecido, pero la respuesta es más bien no. La inclinación hacia el lado derecho del espectro político en Israel viene de lejos. Dejando a un lado las opiniones personales de Netanyahu, su ascenso al Olimpo político y su permanencia en él durante tanto tiempo es más bien un reflejo de ese cambio discursivo en la sociedad israelí que un punto de partida. Incluso las protestas actuales son contra esta gestión particular de la situación con los rehenes, no contra la política de años hacia Gaza y Cisjordania. De hecho, ha estado dentro de la política de Netanyahu apoyar a Hamás en Gaza de diferentes maneras, con el fin de mantener divididas las dos partes de Palestina y presentar el radicalismo de Hamás como un obstáculo permanente para la resolución del conflicto o el fin del bloqueo de Gaza. Sin embargo, a estas alturas, las voces de desaprobación de la política de Netanyahu hacia Palestina en su conjunto, la guerra en Gaza, la política en Cisjordania, que puedan estar llegando desde el terreno en Israel son débiles y no numerosas. No hay ninguna pregunta estratégica audaz procedente del público si las décadas de la política israelí hacia Palestina nos llevaron al ataque del 7 de octubre de 2023. No veo, con los sentimientos actuales dentro de Israel, que estas preguntas se formulen de manera significativa.