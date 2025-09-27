El actor Tim Allen perdona al asesino de su padre inspirado por la viuda de Charlie Kirk

El actor estadounidense Tim Allen, conocido por su papel en la serie "Un chapuzas en casa" y por poner voz a Buzz Lightyear en la saga de películas de "Toy Story", ha revelado que ha perdonado al hombre que asesinó a su padre cuando él tenía apenas 11 años. La confesión se produjo durante un acto público, donde explicó que encontró la fuerza para dar ese paso gracias al testimonio de Erika Kirk, viuda del comentarista conservador Charlie Kirk.

Allen recordó que su padre, Gerald Dick, murió en 1964 en un accidente provocado por un conductor ebrio. El intérprete explicó que durante años cargó con sentimientos de resentimiento y dolor hacia el responsable, pero que escuchar a Erika Kirk hablar sobre el perdón y la fe le permitió replantearse su propia historia personal.

"Ella me hizo pensar en algo que no había considerado en toda mi vida: que el perdón libera, incluso más al que lo concede que al que lo recibe", comentó el actor, subrayando que este gesto no borra el pasado, pero le ayuda a vivir con más serenidad.

El caso se ha difundido en varios medios de comunicación en Estados Unidos tras las declaraciones de Allen. El actor vinculó públicamente su decisión de perdonar al recuerdo de la muerte de su padre y a las palabras de Erika Kirk, subrayando la influencia que tuvieron en su forma de afrontar aquel episodio ocurrido en 1964.