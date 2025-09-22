La herencia movilizadora de Charlie Kirk recaerá en su mujer

¨No tienen ni idea del fuego que han encendido en esta esposa¨, dijo Erika Kirk en sus primeras palabras públicas 48 horas después de conocerse el asesinato de su marido, el activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, ¨los llantos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra¨ que llegará directamente desde la directiva de Turning Point (TPUSA), la organización que presidía Charlie y que acaba de pasar a manos de Erika. ¨Haré de Turning Point la cosa más grande que este país haya visto jamás. El movimiento no morirá. Me niego a permitir que eso suceda¨. El matrimonio se conoció en el 2018 y tres años después se casaron, desde entonces ambos, sobre todo él, se habían convertido en un referente de los jóvenes conservadores del país.

Erika Kirk, de 36 años, incluso antes de la muerte de su esposo, era considerada toda una inspiración para las mujeres derechistas, a las que animaba a permanecer en casa y priorizar su familia por encima de una carrera profesional, eso a pesar de que ella es una exitosa empresaria. ¨Cuando conocí a Charlie, eso fue todo, me importaba un bledo mi carrera¨, dijo el pasado junio en una cumbre, ahora se acaba de convertir en presidenta del sueño de su marido. La junta directiva de TPUSA ha explicado que la decisión fue tomada por el propio Charlie cuando vivía, siempre transmitió al equipo que si algo le ocurría quería que fuera su esposa quien estuviera al frente de la organización juvenil conservadora que él mismo fundó en el 2012. ¨Esto es lo que Charlie esperaba y deseaba, y lo repitió en numerosas ocasiones¨, publicó en la red social X Tyler Bowyer, director de operaciones. ¨El intento de destruir la obra de Charlie será nuestra oportunidad de hacerla más poderosa y perdurable que nunca¨, añadió en un comunicado la junta directiva de Turning Point USA.

La viuda de Charlie Kirk, el mayor influencer de la juventud MAGA (Hacer EE. UU. Grande de Nuevo, por sus siglas en inglés), es una exjugadora de baloncesto universitaria de Denver y reina de belleza que dirige una línea de ropa cristiana. Estudió ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Arizona y también tiene un podcast donde defiende creencias tradicionales haciendo un llamado al ¨renacimiento de la feminidad bíblica¨. Ahora será el rostro más visible de TPUSA, una decisión que muchos de sus seguidores han celebrado. Estará al frente de la gira de la organización por todo el país y también será quien tome las riendas del programa de radio y el podcast ¨de los que Charlie estaba tan orgulloso¨, dijo la semana pasada. Erika cursa actualmente también cursa un doctorado en Estudios Bíblicos y según su biografía ha trabajado como modelo, actriz y directora de casting.

Desde que sucedieron los fatídicos hechos el pasado 10 de septiembre, la organización asegura que han recibido cerca de 62.000 peticiones para sumarse a los más de 2.000 grupos estudiantiles que ya formaban parte del movimiento, según su página oficial, y los casi 800 grupos religiosos que apoyan la plataforma. Durante su primer discurso tras la muerte de Charlie, Erika animó a los jóvenes de todo el país a unirse al movimiento, y les invitó a que asistieran a la conferencia anual AmericaFest , que este año se celebrará en diciembre en Phoenix.

Charlie posiblemente también deje un amplio legado en la administración. De momento, según el medio CNN, dos funcionarios familiarizados con la información han revelado que los líderes del Pentágono estarían organizando una campaña de reclutamiento apoyándose en la figura de Charlie Kirk para engrosar las filas militares. Según los informantes, el asesinato del joven activista en Utah ¨ha despertado una generación de guerreros¨ que están dispuestos a luchar por la causa. Se habla incluso de utilizar las sedes que Turning Point USA tiene en país como puntos de reclutamiento, en un intento de hacer un llamado nacional a que las nuevas generaciones se unan al ejército.