Londres
Un adolescente lucha por su vida tras ser tiroteado cerca del estadio de Wembley, en Londres
Un joven de 18 años permanece en estado crítico tras recibir varios disparos en Atlantic Crescent, una zona residencial próxima al estadio de Wembley. El ataque, ocurrido en plena vía pública, ha generado una fuerte conmoción en el noroeste de Londres
La Metropolitan Police desplegó un amplio operativo en el lugar del suceso, acordonando la zona y movilizando equipos forenses para la recolección de pruebas. El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro de trauma, donde recibe atención médica intensiva.
Chf Supt Tony Josephs, jefe de investigación, expresó su preocupación por el impacto del incidente en la comunidad y anunció un refuerzo en la presencia policial. Además, hizo un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con cualquier información relevante que pueda ayudar a identificar al autor del tiroteo.
Las autoridades han habilitado canales de contacto como el número 101 (referencia CAD 1343) y la línea anónima Crimestoppers 0800 555 111, solicitando especialmente testimonios, imágenes de vídeo o datos sobre movimientos sospechosos en la zona.
La policía mantiene activo un dispositivo de seguridad en los alrededores de Wembley y pide prudencia a los vecinos mientras continúan las investigaciones.
✕
Accede a tu cuenta para comentar