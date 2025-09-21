Un adolescente lucha por su vida tras ser tiroteado cerca del estadio de Wembley, en Londres

La Metropolitan Police desplegó un amplio operativo en el lugar del suceso, acordonando la zona y movilizando equipos forenses para la recolección de pruebas. El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro de trauma, donde recibe atención médica intensiva.

Chf Supt Tony Josephs, jefe de investigación, expresó su preocupación por el impacto del incidente en la comunidad y anunció un refuerzo en la presencia policial. Además, hizo un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con cualquier información relevante que pueda ayudar a identificar al autor del tiroteo.

Las autoridades han habilitado canales de contacto como el número 101 (referencia CAD 1343) y la línea anónima Crimestoppers 0800 555 111, solicitando especialmente testimonios, imágenes de vídeo o datos sobre movimientos sospechosos en la zona.

La policía mantiene activo un dispositivo de seguridad en los alrededores de Wembley y pide prudencia a los vecinos mientras continúan las investigaciones.