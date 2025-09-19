Muere al caer del globo en el que viajaba: encuentran su cuerpo horas después

Un hombre perdió la vidadurante un vuelo en globo aerostático en las proximidades de Newpound Common, una zona rural al sur de Inglaterra y a unos 70 kilómetros de Londres. El accidente ocurrió durante un trayecto entre dos pueblos cercanos situados en la misma región en el que participaba con un grupo de personas.

Tras recibir la alerta, los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo con drones, unidades caninas y equipos especializados. El cuerpo fue hallado horas más tarde en un campo. La policíade Sussex ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se considera un hecho sospechoso, aunque se siguen recopilando datos y testimonios que ayuden a reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

En el marco de la investigación, se contempla la inspección detallada de la aeronave, así como entrevistas a testigos y participantes del vuelo. También se estudian posibles factores técnicos o meteorológicos que pudieran haber influido en el accidente.

La policía trabaja en confirmar la identidad de la víctima y en establecer con precisión cómo se produjo la caída. En el lugar del hallazgo se aplicaron los protocolos habituales de preservación de pruebas y seguridad.

La investigación sigue abierta y las autoridades han pedido la colaboración ciudadana a través de los canales habilitados para recibir información. Mientras tanto, el caso ha despertado una notable atención mediática, tanto por lo inusual del accidente como por el misterio que aún rodea las circunstancias de la caída desde el globo aerostático.