Alberto Fernández, el delfín de Néstor Kirchner pide su turno

«Le pedí a Alberto Fernández que encabece la fórmula», dijo la senadora Cristina Kirchner durante el vídeo donde anunció que será la candidata a «vicepresidenta» de quien fue su jefe de Gabinete. Sobre Fernández aseguró que lo conoce hace más de 20 años. El detalle es que esa relación, que mantiene un fuerte lazo de amistad, tuvo sus diferencias que los distanció casi una década. Sin embargo, eso no parece haber sido un impedimento para volver a estar cerca políticamente y mucho menos integrar la fórmula presidencial que arrasó el domingo en las PASO. Cristina Fernández de Kirchner (CFK) reconoció que Fernández tiene capacidad de «decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno».

Esa, tal vez, sea la mejor descripción, la más concreta y sintética de quién es Alberto Fernández. Un hombre que se mostró siempre conciliador, dialogante que lejos está de ser un sinónimo de debilidad. Su capacidad de reunificar al peronismo ha sido vital para asestar el golpe a Macri. Él, se reconoce como un militante y, sobre todo, un ferviente seguidor del difunto Néstor Kirchner. En el libro titulado «Políticamente Incorrecto», que Fernández escribió en 2011, aseguró que Kirchner no sólo era su amigo sino su jefe político. Esa especial relación con el ex presidente y esposo de la ex presidenta fue determinante para su elección.

De alguna manera se puede afirmar que Alberto Fernández fue el más «nestorista» de todos aquellos que participaron de los gobiernos de los Kirchner (2003-2015). Fue uno de los pocos que se animó a disentir con Cristina Fernández y hasta de retirarse del Gobierno por las diferencias que tuvo con la entonces presidenta.

Abogado de profesión y docente en la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA en Buenos Aires. Cumplió 60 años el pasado 2 de abril y su primer cargo político fue en los 90 cuando fue nombrado superintendente de Seguros de la Nación. Fue vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia durante el Gobierno de Eduardo Duhalde. Entre 2000 y 2003 fue legislador porteño cuando renunció para transformarse en el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003.