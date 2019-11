Brian Gallo y Alberto Fernández, las apariencias engañan

El pasado miércoles circuló por Internet en Argentina la imagen de Brian Gallo, un joven que ejerció como presidente de mesa y que sufrió las burlas de las redes sociales por el humilde atuendo que llevó el día de la votación presidencial. El recientemente elegido presidente de la nación, Alberto Fernández, se fotografió con él para mostrarle su apoyo.

La polémica vino con uno de los mensajes más repetidos que acompañaban la imagen: "Si votas a Moreno, no lleves cosas de valor". Alberto Fernández se expresó desde su cuenta de Twitter diciendo que "Brian Gallo fue víctima de una discriminación que no es tolerable en Argentina y con la que espero que podamos terminar de una vez. Me dijeron que juntarme con él iba a parecer oportunista. Si es una oportunidad para que dejemos de un lado nuestros prejuicios, bienvenida sea".

La alcaldesa electa de Moreno por el Frente de Todos, Mariel Fernández, explicó que guarda una relación personal con él, ya que pertenece a su espacio político y además su abuela es su madrina y su madre amiga suya de la infancia. "La vida en los barrios del conurbano (cinturón urbano de Buenos Aires) es muy dura, aprendemos a sobrevivir y a luchar también. Existen realidades tan diferentes a las nuestras. No se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente", expresó la alcaldesa.

La dirigente local compartió una de las imágenes que circuló del joven, en la que se le ve el pasado domingo en la mesa electoral con ropa deportiva y la misma gorra que hoy lució el presidente argentino electo.

"Brian trabaja en una cooperativa, que es contratada por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos. Además, participa del Club de Fútbol Casa 2000, ayuda como voluntario. Allí se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio", manifestó la próxima alcaldesa de Moreno. "Ojalá logremos que otros jóvenes tengan tu responsabilidad, tu compromiso social, tu compromiso con el trabajo y tu compromiso político para cambiar la realidad que no nos gusta", añadió. En los últimos días los medios de comunicación en Argentina han indagado en los orígenes de Brian, quien llegó a hablar con la prensa.