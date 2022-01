El polémico primer mitin electoral de Trump en Arizona: “Estados Unidos se está convirtiendo en Venezuela”

A Joe Biden le acusó de causar «más problemas y más destrucción» en el último año que «cinco presidentes juntos». «Nos estamos convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela, que hace 20 años era un país muy exitoso y ahora no tienen comida, no tienen agua, todo el mundo se muere, lo gestiona un grupo horrible de asesinos», recalcó. El magnate prometió que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y que «recuperará la Casa Blanca» en las de 2024, pero no llegó a precisar si él mismo se presentará.

El Trumpismo, todavía liderado con fuerza y convicción por el ex presidente Donald Trump, parece estar mejor organizado que nunca. Así lo ponía de manifiesto la primera aparición pública del magnate, afincado en Florida, después de haber cancelado la conferencia de prensa que tenía prevista el 6 de enero coincidiendo con el primer aniversario del histórico asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Sin clarar las razones de esa cancelación de última hora, la llegada de Trump a la ciudad de Florence, situada a las afueras de Phoenix, en Arizona, generó gran expectación durante el pasado fin de semana. No sólo se trataba de la primera aparición pública de Trump, sino también de su esperada oportunidad de poner de manifiesto los mensajes políticos en clave electoral que los republicanos con aspiraciones a diversos cargos del país deberían plantear de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha protagonizado el primer acto de campaña del año de las elecciones de mitad de mandato o 'midterms' recurriendo de nuevo a argumentos sin contrastar sobre el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en las que fue derrotado por el actual mandatario, Joe Biden. REUTERS/Carlos Barria FOTO: CARLOS BARRIA REUTERS

El 2 de noviembre de 2021 tendrán lugar las Midterms, comicios claves para que ambos partidos lideren esfuerzos por tomar el control del poder legislativo estadounidense. Y, como puso de manifiesto el viaje de Trump junto a su séquito presidencial, la campaña electoral ya ha comenzado.

“Presidente Trump, has inspirado a millones de estadounidenses, incluida yo misma. Muchas gracias por tu respaldo. Nunca te fallaré. Nunca te decepcionaré, gente de Arizona. Tenemos un país que salvar”, le dio a Trump la bienvenida Kari Lake, candidata republicana a gobernadora de Arizona.

Arizona es uno de los estados clave con vistas a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. En ese estado también se disputan elecciones a gobernador. REUTERS/Carlos Barria FOTO: CARLOS BARRIA REUTERS

“Gracias por luchar por nosotros, presidente Trump. ¡Arizona te ama!. Este movimiento es imparable. ¡La batalla para SALVAR A AMÉRICA comienza aquí mismo en el Estado 48!”, añadió Lake, cediéndole la palabra al líder republicano, aunque no sin antes infundir amenazas contra el epidemiólogo mundialmente conocido, Anthony Fauci, responsable de la gestión médica de la pandemia en EEUU. “Cuando sea vuestra gobernadora, no habrá mandatos ni encierros. En realidad, dejarme revisar eso un poco mejor. Quiero encerrar a alguien. Y es ese mentiroso, Dr. Fauci”, prometió a las masas la candidata republicana.

Mensajes de odio y fidelidad absoluta a Trump, que sigue basando su discurso en alegar el fraude electoral como razón de su derrota en las presidenciales en de 2020, en las que el republicano aspiraba a la reelección, así como a la negación de restricciones y otras medidas para evitar la propagación del covid19, como el extendido uso de las mascarillas. “Es hora de que los radicales demócratas dejen a nuestras familias en paz”, dijo Trump en su discurso en el desierto de Arizona, cuna del trumpismo.

El ex presidente de EEUU elogió, desde el escenario, a los candidatos republicanos asistentes que negaron el resultado de las elecciones de 2020 y les sugirió, como tema decisivo durante su próxima campaña, seguir protestando por dicho engaño. “No podemos dejar que se salgan con la suya”, insistió Trump en alusión a los demócratas, recalcando su apoyo a la candidata republicana en Arizona y su rechazo hacia los resultados de 2020 y todos aquellos alejados de su línea de actuación: “Creo que es una de las razones por las que le está yendo tan bien”, añadió, en referencia a Lake.

Entre los participantes en el mitin electoral de Phoenix destacó la presencia de Paul Gosar, criticado por sus propios compañeros al publicar un video animado simulando que agredía al presidente Joe Biden y mataba a una congresista demócrata. Son cada vez más los republicanos que muestran públicamente, a veces incluso a través de su silencio, la creciente preocupación entre las filas del partido por la presión de Donald Trump de cara a las próximas elecciones, temerosos de que la postura del ex presidente perjudique la decisión de sus potenciales votantes a nivel local, estatal y federal con las diversas posiciones políticas en juego.

La ventaja de contar con la división interna de los demócratas y sus propias dificultades por impulsar la agenda de Biden podrían no ser suficiente para impedir la victoria republicana al verse empeñada por la insistencia de los agresivos mensajes políticos de Trump y sus aliados, que esconden rencor y frustración por su derrota electoral, más allá de unas acusaciones infundadas de fraude, que todavía nadie no ha podido demostrar.